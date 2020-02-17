رحماك قلباً هائماً

الخليج - سلمى النجار ‏ربّي .. لـئـن هـبّـت ريـاحُ / لقائهِ

والــوصــلُ .. جـاءَ .. بـوده / وسنائهِ لـَ/أزهـونّ .. بـطـرفِ لـيـل(ن) .. دافيءٍ

يـرنـو .. بـطـيــف(ن) .. قد بدا / ببهائهِ ولأحضننَ الشمسَ في غسقِ الدجى

ولـ/أدفـُنـنّ .. الـشـوقَ فـي / افنائهِ في ليلـة(ن) .. مِنها الـشـتـاءُ / تـحيّرا

والبردُ .. يشـكـو الدفءَ .. في / أنحائهِ يامن إذا .. سَـفَـرَتْ .. ملامِحُ وجهه

حُدق الخلائقِ .. حـدّقت فـي / ثرائهِ فإذا العـذولُ .. رأى جمالُكَ / قال لي

ويـحُ الـفـؤاد .. من ارضـهِ / وسمائهِ أحـقـيـقـةٌ ..؟ أم حلـمُ لـيـلٍ سـافـرٍ..؟

عجباً .. ! لـقـلـبـكَ .. باقيـاً / بكسائهِ Advertisements يا آسـري .. رُحـمـاكَ قـلـبـاً / هائماً

قد .. اسـتـكـنـتَ.. فـي عـزّه / ولـوائهِ أغنيتني بالـفـكـرِ فيكَ .. عن / الكرى

وأسـرتَ لـيـلاً .. طـالَ فـجـرُ / سنائهِ لم أنسى ليلةَ جِئـت.. إذ / أهـديـتـنـي

عهداً .. تـعـطّـرَ في عـظـيـمِ / جلائهِ واقـسـمـتَ أنـكَ .. لـلـوفـاءِ / صاحباً

والقلبُ .. باقٍ في عــظــيــمِ ولائهِ فانظر لـصـحـراءِ الجفـاء قد / أورَقتْ

شوقاً .. يـفـيـضُ الـدمـعُ من / أندائهِ حتى رضيـتُ عن الـشـروقِ / وإن بدا

وغـفـرتُ ذنـبَ الـدهـرِ عـنـد / مسائهِ فـ/الـحبُ.. نـبـتٌ .. والوفاءُ / زهرهُ

والوصـلُ غيـثٌ .. يُستـطـاب / بمائهِ يا.. من تُقبّل في الخـريـف / مدامعي

ما .. ذنبُ قلب .. جف فصل شتائهِ شعر – فهدالعنزي

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