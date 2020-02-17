الأهلي يصالح جماهيره بنقاط الاستقلال الإيراني

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صحيفة الخليج الالكترونية
نجح الأهلي بقيادة مدربه الوطني ، مازن بهكلي ، في استعادة توازنه بهدفين مقابل هدف أمام الاستقلال ، خلال اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب جابر الأحمد الدولي ، بمدينة الكويت ، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وكان الأهلي قد قص شريط مشاركاته في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا ، بتعادل مخيب أمام الوحدة الإماراتي ، بهدف لكل منهما ،كما تعادل استقلال طهران أمام شرطة بغداد.
تعادل الأهلي أمام الوحدة الإماراتي في مستهل مشواره الآسيوي ، أطاحت السويسري ، كريستيان غروس ، من على رأس الجهاز الفني للفريق ، بعد استلام كافة مستحقاته المالية ، وتعين بهكلي بدلا منه.
وشهدت قائمة الأهلي المستدعاه لمباراة استقلال طهران ، عودة المهاجم السوري ، عمر السومة ، مرة آخرى بعد رحلة علاج دام أكثر من 3 أسابيع بسبب خلع في الكتف.
ولعب الأهلي بتشكيلة مكونة من:” ياسر المسيليم -حسين عبد الغني، عبد الباسط هندي، معتز هوساوي، عبدالله حسون – لوكاس ليما، علي الأسمري، محمد المجحد – سلمان المؤشر، عبد الرحمن غريب – مازن أبو شرارة”.
وتمكن سلمان المؤشر من تسجيل هدفين للأهلي ، في الدقائق 17 و29 ، في حين جاء هدف استقلال طهران عبر لاعبه أرسلان مطهري في الدقيقة 22.
وبهذه النتيجة ، واصل الأهلي تصدر جدول ترتيب مجموعته بـ” 4 نقاط ” ، متفوقا بفارق الأهداف ، على الوحدة الإماراتي ، الذي نجح هو الآخر ، في تجاوز اختبار شرطة بغداد ، بهدف دون رد.
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