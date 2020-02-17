المرور يؤكد على إمكانية نقل ملكية المركبة دون وجود رخصة قيادة

صحيفة الخليج الالكترونية أفادت الإدارة العامة للمرور بأنه لا يوجد ما يمنع نقل ملكية المركبة من شخص لآخر في حال عدم وجود رخصة قيادة. وأوضحت، في تغريدة رداً على سؤالين وُجها لها عبر “تويتر”، أن نقل ملكية المركبة بدون وجود رخصة قيادة لدى من ستُنقل المركبة باسمه مسموح به للمواطنين والمواطنات فقط.

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