الإطاحة برجل استعرض بسـلاح رشاش داخل مطعم بالرياض

صحيفة الخليج الالكترونية تمكنت الجهات الأمنية في مدينة الرياض من القبض على رجل استعرض بسـلاح رشاش داخل مطعم. وتلقت الجهات الأمنية بلاغاً بالواقعة، حيث دخل الرجل إلى المطعم لغرض الاستعراض وغادره دون شراء أي شيء. وتبين بعد القبض على الرجل أنه مواطن يبلغ من العمر 47 عاماً، وتعمل الجهات المختصة في الشرطة على استكمال الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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