هيام وجنون

الخليج - سلمى النجار

تعال هلم الى جنوني

سأناجيك مع سمرة الليل العتيق

لا اخفيك سرا

ساحدثك حديث العاشقين

تعال ادنوا مني

سأجعلُ حبي

لأجلِ عيونكَ

ديوانَ شعرٍ

وعنوانَ شوقٍ

لكلِّ قصيدةْ

سأجعلهُ كالأساطيرِ يُروَى

فهلْ قد رأيتَ كحبيَ حباً؟

لتوصيفِهِ

لا تَفِي كلُّ ما في القواميسِ من كلماتٍ

به القلبُ يسمو

به العشقُ يرقى

به العاشقُ الصَّبُّ يغدو ملاكا

به الأغنياتُ تراتيلُ قدسٍ

وتسبيحُ قلبٍ

وأطيافُ عِفَّـةْ

فؤادي يُسَبِّحُ

دوماً بحبكْ

وروحي ترتلُ

للعشقِ والشوقِ

فيكَ ابتهالا

فدعني أُقَبِّلُ سِبحَةَ حبكَ

دعني أسَبُّحُ …

أتلو ابتهلاتِ..

أرفعُ صوتي

لكي يُوقِظَ العالمِينَ صُرَاخي

ويدري الجميعُ بأني أُحبُّكْ

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أُحبُّكَ حُبَّاً يفوقُ الخيالْ

وأطلبُ تقبيلَ كَفِّكَ

في كل لحظةْ

وأرتاحُ لَمَّا

بنانُكَ -لُطفاً- تداعبُ خدي

وأشعرُ أني

أُحَادِثُ فيكَ جميعَ المشاعرْ….

أناجي فؤادكَ….

أقرأُ ماذا يدورُ برأسِكْ

كأني وفي لحظةٍ ما

أَجَدتُ جميعَ اللغاتِ

ومن بينها لغةَ العاشقينْ

سأقرأُ طالعَ كفكْ

وأعرفُ بُرجَكْ

وأكشفُ ماذا يُخَبِّئُ صدرُكْ

لأنكَ ياأنتَ صرتَ أنا

ولم أختلفْ عنكَ

حتى للحظةْ

شَرِبنا جميعاً مُدَامَ الوِصالْ

وذُقنا سَوِيَّاً كؤوسَ الصدودْ

وقاسيتَ مثلي جحيمَ الهوى

وعانيتَ مثلي عذابَ البُرُودْ

أنا أنتَ…

أنتَ هوَ الحبُّ

هذي حقيقتُنَا باختصارْ .