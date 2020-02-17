ياشايل خط الازرق

الخليج - سلمى النجار تُخَاصِمُني وتُسـرِفُ في عَــذابي

وتُخفِي الخَطَّ حينَ ترى خِطابي Advertisements لمــــاذا أيهــاالمَفتـــــونُ قـلـــبي

بحسنِكَ قد تَخافُ مِنِ اقتـــرابي؟ أنا لَكَ قــد نذَرتُ سِنيـــنَ عمـري

وفيكَ أضَعتُ -راضيـــةً- شبـابي فـــلا تحلَــــــمْ إذا مـــاغِبتَ أنِّي

سَأعلِـنُ مــن حديقتِكَ انسحـابي

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