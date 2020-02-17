ياشايل خط الازرق

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الخليج - سلمى النجار
تُخَاصِمُني وتُسـرِفُ في عَــذابي
وتُخفِي الخَطَّ حينَ ترى خِطابي
لمــــاذا أيهــاالمَفتـــــونُ قـلـــبي
بحسنِكَ قد تَخافُ مِنِ اقتـــرابي؟
أنا لَكَ قــد نذَرتُ سِنيـــنَ عمـري
وفيكَ أضَعتُ -راضيـــةً- شبـابي
فـــلا تحلَــــــمْ إذا مـــاغِبتَ أنِّي
سَأعلِـنُ مــن حديقتِكَ انسحـابي
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