أخلاقُ النقدِ

الخليج - سلمى النجار النقــدُ -قِيلَ- عِمَــادُهُ الأخـــلاقُ

ولــهُ مَدَىً ومَعَـالِـــمٌ ونطـــــاقُ أهدافُــهُ لا لا تُحَطِّـــمُ شاعـــراً

أو يعتريــــهِ لأجلِهـــا الإخفــاقُ فإذا تجـــاوزَ بالقســاوةِ حَـــدَّهُ

أضحى بِكَفِّ الناقـديــنَ خِنَــاقُ Advertisements واعلــمْ بإنَّ الشعرَ مَائِدَةُ الحِجَا١

في صُنعِهــا تَتَعَـــــدَّدُ الأطبَــاقُ فاختَرْ لنَقدِكَ مايروقُكَ واحتـرمْ

حَقَّ الأديبِ ففي الخلافِ شِقَاقُ فإذا انتقَــدتَ فَـرَاعِ فيهِ حقيقةً

مِـــنْ أجلِهـــا تتبـــايــنُ الأذواقُ وإذا انتقــدَتَ بقســوةٍ لا لا تَلُـمْ

قومـاً عليكَ تَبَرَّمُـوا٢ أو ضَاقُـوا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١-الحِجَا: العقول

١-تبرموا: تذمروا

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