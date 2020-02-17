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أخلاقُ النقدِ

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الخليج - سلمى النجار 0 تبليغ

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الخليج - سلمى النجار

 

النقــدُ -قِيلَ- عِمَــادُهُ الأخـــلاقُ
ولــهُ مَدَىً ومَعَـالِـــمٌ ونطـــــاقُ

أهدافُــهُ لا لا تُحَطِّـــمُ شاعـــراً
أو يعتريــــهِ لأجلِهـــا الإخفــاقُ

فإذا تجـــاوزَ بالقســاوةِ حَـــدَّهُ
أضحى بِكَفِّ الناقـديــنَ خِنَــاقُ

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واعلــمْ بإنَّ الشعرَ مَائِدَةُ الحِجَا١
في صُنعِهــا تَتَعَـــــدَّدُ الأطبَــاقُ

فاختَرْ لنَقدِكَ مايروقُكَ واحتـرمْ
حَقَّ الأديبِ ففي الخلافِ شِقَاقُ

فإذا انتقَــدتَ فَـرَاعِ فيهِ حقيقةً
مِـــنْ أجلِهـــا تتبـــايــنُ الأذواقُ

وإذا انتقــدَتَ بقســوةٍ لا لا تَلُـمْ
قومـاً عليكَ تَبَرَّمُـوا٢ أو ضَاقُـوا

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١-الحِجَا: العقول
١-تبرموا: تذمروا

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