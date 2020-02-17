- 1/2
- 2/2
الخليج - سلمى النجار
النقــدُ -قِيلَ- عِمَــادُهُ الأخـــلاقُ
ولــهُ مَدَىً ومَعَـالِـــمٌ ونطـــــاقُ
أهدافُــهُ لا لا تُحَطِّـــمُ شاعـــراً
أو يعتريــــهِ لأجلِهـــا الإخفــاقُ
فإذا تجـــاوزَ بالقســاوةِ حَـــدَّهُ
أضحى بِكَفِّ الناقـديــنَ خِنَــاقُ
واعلــمْ بإنَّ الشعرَ مَائِدَةُ الحِجَا١
في صُنعِهــا تَتَعَـــــدَّدُ الأطبَــاقُ
فاختَرْ لنَقدِكَ مايروقُكَ واحتـرمْ
حَقَّ الأديبِ ففي الخلافِ شِقَاقُ
فإذا انتقَــدتَ فَـرَاعِ فيهِ حقيقةً
مِـــنْ أجلِهـــا تتبـــايــنُ الأذواقُ
وإذا انتقــدَتَ بقســوةٍ لا لا تَلُـمْ
قومـاً عليكَ تَبَرَّمُـوا٢ أو ضَاقُـوا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١-الحِجَا: العقول
١-تبرموا: تذمروا
كانت هذه تفاصيل خبر أخلاقُ النقدِ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.