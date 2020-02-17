شكرا لقرائتكم خبر عن «الحرس الوطني» يعلن أسماء المقبولين على عدد من الوظائف والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت كلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني، اليوم الإثنين، عن أسماء المقبولين على عدد من الوظائف للرجال، والتي سبق الإعلان عنها في 25 ربيع الآخر 1441هـ.
ودعت الوزارة إلى استكمال إجراءات الكشف الطبي وإحضار أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها، وخطاب مختوم من البنك يحتوي على حساب الآيبان.
وأوضحت وزارة الحرس الوطني أن استقبال المقبولين للوظائف سيكون لمدة يومين، وهما الأحد والإثنين الموافقان 13-14 رجب 1441هـ.
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