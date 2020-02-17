شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لهذا السبب.. المستخدمين يفضلون الحواسيب الصغيرة لأسباب عدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

عادة لا يشتري المستخدم الحواسيب المكتبية الضخمة إذا كانت المساحة محدودة تحت سطح المكتب أو فوقه، لأن هذه النوعية تشغل مساحة كبيرة على الرغم من كفاءتها العالية.



ويلجأ المستخدم لشراء أجهزة اللاب توب أو موديلات الكل في واحد، التي تمتاز بأنها تتضمن شاشة مدمجة في جسم الجهاز، ولكن هناك خيار آخر يمكن الاستفادة منه في حالة ضيق مساحة سطح المكتب، ألا وهو: الحواسيب الصغيرة.

وأوضح مارك مانتل، من بوابة التقنيات "هايزه أونلاين" الألمانية، أن هذه النوعية من الحواسيب تأتي بحجم صغير للغاية، بحيث يمكن وضعها على أي مساحة من سطح المكتب.

حجم اليد

وأضاف مانتل أنه لا يوجد تعريف محدد للحواسيب الصغيرة، إلا أن الخبراء اتفقوا على أنها أجهزة تأتي في حجم اليد تقريبا، وبطبيعة الحال فإن الحجم المحدود له تأثيره على الأداء، وتبعا لتجهيزات هذه الحواسيب الصغيرة فإنه يمكن القيام بالكثير من الأعمال، ولا يقتصر الأمر على المهام المكتبية فقط.

وتعتمد معظم الشركات المنتجة للحواسيب الصغيرة على معالجات الأجهزة الجوالة الملحومة، والتي يتم استعمالها في أجهزة اللاب توب أيضا، وتستهلك طاقة تصل إلى 45 وات، وفي الحواسيب الصغيرة منخفضة التكلفة غالبا ما يتم تركيب معالجات "صغيرة" مزودة بنواة إنتل Atom، والتي يتم الترويج لها تجاريا تحت أسماء Pentium و Celeron.

وعلى العكس من معالجات إنتل Core-i "الكبيرة" فإن هذه المعالجات البطيئة تكون أكثر توفيرا في استهلاك الطاقة، ويمكن تقليل الفرق في مستوى الأداء بين الأجهزة من خلال اختيار حاسوب صغير مزود بمعالج رباعي النوى بدلا من الموديلات ثنائية النوى، وإذا كانت الحواسيب الصغيرة مزودة بمعالجات إنتل Core-i فإن الموديلات ثنائية النوى تكفي للقيام بالمهام المكتبية المعتادة.

ولكن أداء الحاسوب الصغير يعتمد على الكثير من العوامل الأخرى، حيث أوضح كريستيان فان دي ساند، من هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية، أن المعالج يعتبر بمثابة محرك الحاسوب، بالإضافة إلى وجود العديد من المكونات الأخرى مثل ذاكرة الوصول العشوائي والذاكرة الثابتة وبطاقة الرسوميات.

وهذه المكونات تحدد ما إذا كان العمل سيتم بسلاسة أو ستظهر هناك مشكلات، حتى مع المهام العادية للحاسوب، وإذا كانت هناك تنازلات مع جميع هذه المكونات، فإن أبسط المهام لن تكون ممتعة.

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ذاكرة الوصول العشوائي

ولذلك أوصى الخبير الألماني بألا تقل سعة ذاكرة الوصول العشوائي عند 8 جيجابايت، حتى يتمكن الحاسوب الصغير من العمل بصورة جيدة مع التطبيقات، التي يتم تشغيلها في نفس الوقت، بالإضافة إلى الاعتماد على أقراص الحالة الساكنة SSD بدلا من الأقراص الصلبة التقليدية HDD، لأنها تتيح إمكانية الوصول إلى البيانات بصورة أسرع.

وأكد كريستيان فان دي ساند أن هذه الأقراص تؤثر على أداء الحاسوب بشكل واضح ويمكن أن تُحدث فرقا كبيرا في استخدامات الحياة اليومية.

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وبسبب الحجم المحدود للحواسيب الصغيرة فإن معظم الموديلات تأتي بدون بطاقة رسوميات إضافية، وبدلا من ذلك يتم الاعتماد على بطاقة الرسوميات المدمجة في المعالج، وعادة ما تكفي هذه البطاقة للأغراض المكتبية العادية مثل تحرير النصوص أو تصفح مواقع الويب، ولكن إذا رغب المستخدم في تحرير الصور والفيديو بواسطة الحواسيب الصغيرة، فمن الأفضل أن يستعمل بطاقة رسوميات إضافية.

وبطبيعة الحال لا تتضمن الحواسيب الصغيرة وحدات لتشغيل أسطوانات CD وDVD؛ نظرا لأنه ليس هناك حاجة لمثل هذه التجهيزات في الوقت الحاضر، الذي يتم فيه بث الموسيقى والأفلام أو تنزيل البرامج من شبكة الإنترنت، ولكن إذا كانت هناك حاجة ملحة لتشغيل الأسطوانات CD، فإنه يمكن توصيل وحدات التشغيل الخارجية بالحواسيب الصغيرة عن طريق منفذ USB بدون أية مشكلات.

منافذ التوصيل

وينصح الخبراء الألمان بضرورة مراعاة منافذ التوصيل المتوفرة في الحواسيب الصغيرة، حيث أوصى كريستيان فان دي ساند بأن تشتمل الأجهزة على عدة منافذ USB-C.

ومن المفيد أيضا توافر منفذ أو اثنين من منافذ USB القديمة، لكي يتمكن المستخدم من توصيل الأجهزة القديمة، علاوة على ضرورة توافر منفذ HDMI على الأقل لتوصيل الشاشة.