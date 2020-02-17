دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Oppo تقدم هاتف Find X2 قريباً بميزة دعم الشحن اللاسلكي بقدرة 30W ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت أحدث التسريبات التي جاءت عبر leakster اليوم على أن هاتف Find X2 ينطلق قريباً بميزة دعم تقنية الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 30W كما يدعم الهاتف شبكات 5G.

قامت شركة Oppo بتغيير خططها للإعلان عن هاتف Find X2 خلال هذا الشهر بعد إلغاء فعاليات MWC 2020، حيث تستعد شركة Oppo لعقد مؤتمر للإعلان الرسمي عن الهاتف الشهر المقبل.

أشارت التسريبات الجديدة إلى أن هاتف Find X2 سيدعم الشحن العكسي اللاسلكي، كما تشير التوقعات إلى أن تقنية الشحن العكسي تأتي بقدرة 10W.

ومن المقرر أن يدعم هاتف Find X2 الشحن اللاسلكي VOOC Flash بقدرة 30W، وهي تقنية الشحن التي كشف عنها في سبتمبر الماضي، بينما يدعم الهاتف الشحن السلكي SuperVOOC 2.0 بقدرة 65W.

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أيضاً أكدت لقطة الشاشة التي ظهرت على Weibo على أن هاتف Find X2 سيدعم الإتصال بشبكات 5G، كما سيتاح للمستخدم تشغيل أو إيقاف شبكات VoLTE، كما سيدعم الهاتف الإختيار بين معدل تحديث 60 Hz أو 120 Hz في الشاشة، لذا لن يدعم الهاتف معدل تحديث 90 Hz.

ومن المقرر أن يضم هاتف Find X2 شاشة مميزة بجودة عرض QHD بلس، أو بدقة 3168 في 1440 بيكسل، كما يتميز الهاتف بأبعاد 19.8:9.

المصدر

هذا الموضوع Oppo تقدم هاتف Find X2 قريباً بميزة دعم الشحن اللاسلكي بقدرة 30W ظهر على التقنية بلا حدود.