دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية ترامب يدعو روسيا لوقف دعمها لفظائع الأسد في سوريا

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، روسيا، أمس الأحد، إلى وقف دعمها لفظائع النظام السوري، كما عبر عن قلق الولايات المتحدة إزاء العنف في منطقة إدلب.

وقال بيان للبيت الأبيض، إن الرئيس ترامب أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أعرب خلاله عن قلقه من العنف في إدلب في سوريا، وعن رغبة الولايات المتحدة في أن تنهي روسيا دعمها لفظائع نظام الأسد.

وحققت قوات نظام بشار الأسد مكاسب جديدة، الأحد، في هجومها على آخر معقل للمعارضة في إدلب، حيث استولت القوات السورية على ما لا يقل عن 30 قرية وبلدة في ريف حلب الغربي.

وأدى القتال في ريف حلب ومحافظة إدلب المجاورة إلى نشوء أزمة إنسانية، إذ تم تشريد أكثر من 800 ألف مدني من بين حوالي 4 ملايين يقطنون في المنطقة، ليعيشوا في حقول مفتوحة وملاجئ مؤقتة في الغالب وسط ظروف الشتاء القاسية.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

ترامب: نقوم بعمل جيد ضد إيران.. وأغلب الأمريكيين أيدوا قتل الإرهابي قاسم سليماني

«الشيوخ الأمريكي» يقيد صلاحيات ترامب في الحرب على إيران

ترامب يؤكد أن نظيره الصيني شي يعمل بجد لاحتواء فيروس كورونا