عاجل.. وفد "الجنائية الدولية" يصل الخرطوم لبحث تسليم البشير

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

وصل وفد من المحكمة الجنائية الدولية إلى الخرطوم، اليوم الاثنين، لبحث مسألة تسليم الرئيس المعزول عمر البشير، حسبما أفادت قناة "العربية"، وذلك بعدما أكدت منظمة العفو الدولية منذ أيام، أن تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية خطوة ضرورية وجديرة بالترحيب لتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم.

وأتت هذه الخطوة متزامنة مع تصريح وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، الذي أعلن الأسبوع الماضي، أن الحكومة اتفقت مع "جماعات التمرد في إقليم دارفور" خلال محادثات سلام في جوبا على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وعلى الرغم من أن الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن الوزير لم يذكره بالاسم حينها.

فيما أعلن أحد محامي البشير أن الرئيس السوداني السابق يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بأنها "محكمة سياسية"، مؤكداً أن القضاء السوداني قادر على التعامل مع أي قضية، موضحا أن البشير أكد رفضه "تدويل العدالة".