شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: تأجيل احتفالات الأعياد الوطنية بسفاراتنا فى الخارج بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وجه مجلس الوزراء الكويتي اليوم الاثنين وزارة الخارجية الكويتية بالتعميم على البعثات الدبلوماسية في الخارج، بتأجيل الاحتفالات بالأعياد الوطنية، والتي توافق 24 و25 فبراير الجاري؛ وذلك في إطار الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
ووجه مجلس الوزراء الكويتي، وزارة التجارة والصناعة الكويتية بحظر تصدير المواد الطبية والوقائية المتعلقة بمواجهة الوباء، وذلك على صعيد الإجراءات الوقائية الداخلية،موجها أيضا ديوان الخدمة المدنية الكويتي، بوضع ضوابط؛ للحد من سفر الموظفين في المهمات الرسمية، واقتصارها على حالة الضرورة.
وشدد على أهمية تجنب المواطنين والمقيمين لأي تجمعات، لاسيما خلال فترة الأعياد الوطنية؛ وذلك لتلافي كافة المخاطر المترتبة على انتشار هذا المرض، والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، قد نفى - في بيان رسمي صادر في وقت سابق اليوم - صحة ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تشخيص حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في إحدى مستشفيات الكويت.
ومن جهة اخرى أعلنت وزارة الصحة التايوانية، ظهور حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 22 حالة مؤكدة.
وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الاثنين - أن الحالتين لسيدة ورجل يبلغان من العمر 80 و30 عاماً على التوالي.
وأوضحت السلطات في تايوان، أن الحالتين الجديدتين على صلة بحالات أخرى تم الإعلان عنها في وقت سابق.
وكانت تايوان أعلنت أمس وفاة رجل بسبب إصابته بفيروس كورونا لتكون أول حالة وفاة بسبب الفيروس في البلاد.
وسبق وان أعلن مركز قيادة مكافحة الأوبئة فى تايوان، تسجيل أول حالة وفاة فى البلاد بسبب فيروس (كورونا) المستجد امس الاحد ، وقال وزير الصحة والرعاية الاجتماعية التايوانى تشن شيه تشونج، حسبما نقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية، اليوم الأحد، "إن المتوفى رجل فى الستينيات من عمره كان يعيش وسط تايوان، وليس لديه سجل سفر للخارج فى الآونة الأخيرة، وليس له أى اتصال معروف بأشخاص مصابين بالفيروس"، موضحًا أن السلطات لا تزال تعمل على تحديد كيفية إصابة الرجل بالفيروس.
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