شكرا لقرائتكم خبر عن قطريليكس تكشف التطبيع القطرى الإسرائيلى الجديد برعاية مستشفى "سدرة" للطب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل تميم بن حمد منذ أن استولى على الحكم فى قطر تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلى بكل المجالات السياسية والاقتصادية والرياضية والإعلامية فى السر والعلانية، لدعم حكمه بكل الوسائل، وفقا لموقع قطريليكس المحسوب على المعارضة القطرية.

فتاريخ التطبيع لنظام الحمدين مع إسرائيل حافل بالمشاهد والصور التى تنسف كل مزايدات وادعاءات النظام بالمقاومة والممانعة فى خطاباته، حيث تتحلى العلاقات بينهم بالمتانة، حيث كان آخرها استضافة مستشفى قطرى لمؤتمر دولى حضرته دكتورة إسرائيلية.

قطريليكس

وأعلنت مستشفى سدرة للطب، والعضو بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن تنظيم فعاليات مؤتمر الجمعية الدولية لحماية الأطفال من سوء المعاملة والإهمال (ISPCAN) قطر 2020، بمشاركة الدكتورة الإسرائيلية فيريد ويندمان، بفندق جراند حياة الدوحة.

Advertisements

وذلك فى انتهاك جديد للقضية الفلسطينية التى لطالما يزعم تميم دعمها ووقوفه بجوار الشعب الفلسطينى ضد بطش وظلم دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وفى سياق آخر، قالت قطريليكس :"فى الوقت الذى يعانى فيه المواطنون من نقص احتياجاتهم الحياتية، ويشتكون من سوء الخدمات الحكومية فى بلادهم، ويطلب منهم التحمل لما تعانى منه البلاد من ظروف اقتصادية، بسبب ما تزعمه الحكومة بأنه بسبب "المقاطعة العربية"، تتكشف يومًا بعد الآخر أن السبب الرئيسى فى هذه الأزمة إنفاق الديوان الأميرى لأموال الشعب على المشاريع الإرهابية، وتمويل الأبواق المأجورة على قناة الجزيرة".

إذ كشفت المعارضة القطرية، أن تميم بن حمد، قد أصدر قرارًا أميريًا بصرف مكافآت سنوية عن عام 2019 لمذيعى الجزيرة، على ما قدموه من دعم وتنفيذ أجندات خاصة للديوان الأميرى، من خلال سيل الأكاذيب والادعاءات ضد الدول العربية.

وأمر بصرف مبالغ قيمتها الإجمالية بلغت مليونًا و800 ألف دولار، تم كشفها عبر وثيقة مسربة من داخل إدارة قناة الجزيرة القطرية، تضمنت اعتماد صرف مكافآت مالية لقائمة من مذيعى القناة؛ تنفيذًا للتوجيهات الأميرية التى تَضَمّنت الموافقة على الطلبات المقدمة للديوان الأميرى القطري. وشملت الوثيقة المتداولة قائمة من 8 مذيعين جاء على رأسهم فيصل القاسم الذى حصل على 400 ألف دولار، وكذلك جمال ريان 400 ألف دولار؛ أما غادة عويس فنالت 200 ألف دولار، وروعة إسحاق 250 ألف دولار، ومحمود محمد مراد، وعلا فارس كل منهما 150 ألف دولار، وعثمان فرح، ووجد على وقفى كل منهما 100 ألف دولار.

وكان موقع المعارضة القطرية " قطريليكس" قد كشف سابقا عن رفض السلطات الفرنسية إطلاق قناة الجزيرة- البوق الإعلامى لنظام الحمدين الداعم للإرهاب فى مختلف بقاع العالم- من باريس، وإصدار نسختها باللغة الفرنسية، وذلك رفضًا من السلطات الفرنسية للأجندة الإرهابية التى تنفذها القناة القطرية التى يمولها نظام "تميم".