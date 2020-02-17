اخبار الخليج

بشار الأسد يعلن انتصار الجيش السوري على الإرهابيين في حلب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بشار الأسد يعلن انتصار الجيش السوري على الإرهابيين في حلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس السوري بشار الأسد، انتصار الجيش العربي السوري على الإرهابيين والمسلحين، في مدينة حلب.

وقال بشار الأسد في كلمة متلفزة: "وفاء أهل حلب للوطن والجيش قلب حسابات الأعداء وحلب دفعت ثمنا كبيرا".

وقدم الأسد، التحية والتقدير إلى كل أهالي حلب والذين دافعوا عنها، مؤكدا أن التهديدات الخارجية لن تنال من قدرات الجيش السوري.

Advertisements

وتابع،"نعي تماما أن هذا التحرير لا يعني نهاية الحرب، ولا يعني سقوط المخططات، ولا زوال الإرهاب ولا يعني استسلام الأعداء، لكنه يعني بكل تأكيد تمريغ أنوفهم بالتراب كمقدمة للهزيمة الكاملة، عاجلا أم آجلا".

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بشار الأسد يعلن انتصار الجيش السوري على الإرهابيين في حلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا