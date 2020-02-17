شكرا لقرائتكم خبر عن بشار الأسد يعلن انتصار الجيش السوري على الإرهابيين في حلب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس السوري بشار الأسد، انتصار الجيش العربي السوري على الإرهابيين والمسلحين، في مدينة حلب.
وقال بشار الأسد في كلمة متلفزة: "وفاء أهل حلب للوطن والجيش قلب حسابات الأعداء وحلب دفعت ثمنا كبيرا".
وقدم الأسد، التحية والتقدير إلى كل أهالي حلب والذين دافعوا عنها، مؤكدا أن التهديدات الخارجية لن تنال من قدرات الجيش السوري.
وتابع،"نعي تماما أن هذا التحرير لا يعني نهاية الحرب، ولا يعني سقوط المخططات، ولا زوال الإرهاب ولا يعني استسلام الأعداء، لكنه يعني بكل تأكيد تمريغ أنوفهم بالتراب كمقدمة للهزيمة الكاملة، عاجلا أم آجلا".
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