الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة فلسطيني بالضفة

القدس - رام الله / عبد الرؤوف أرناؤط، أيسر العيس / الخليج 365

أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، أنه عثر على جثة فلسطيني يشتبه في تنفيذه هجوما على جندي إسرائيلي في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش، في بيان، إنه "في ختام جهود عملياتية واستخبارية بذلتها قوات الأمن كافة وبعد أعمال تمشيط واسعة عثرت قوات الجيش على جثة يشتبه أنها تعود لمرتكب عملية إطلاق النار قرب دوليف (مستوطنة) في السادس من فبراير/شباط، والتي أدت إلى إصابة جندي بجروح طفيفة".

وتقع مستوطنة "دوليف" قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وأشار أدرعي إلى أنه تم العثور على جثة الفلسطيني" في منطقة واعرة بوادي (مجرى مائي) قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، كما عثر بحوزتها على رشاش من نوع M16 ومسدس"، دون توضيح كيف لقي حتفه.

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من جانبه، أعلن جهاز الارتباط المدني الفلسطيني (جهة التواصل مع الجانب الإسرائيلي) في بيان مقتضب، أن الشهيد الذي عثر الجيش على جثمانه قرب رام الله، هو فخر محمود أبو زايد قرط (53 عاما) من مدينة بيتونيا (وسط).

في السياق، قالت القناة الإسرائيلية 12 (خاصة) إن عملية إطلاق النار وقعت قرب مستوطنة "دوليف" وأصيب على إثرها جندي بجروح طفيفة.

وكان هذا الهجوم الثالث على قوات الاحتلال عقب الإعلان عن "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد إصابة 12 جنديا بعملية دهس في القدس الغربية، وإصابة شرطي بعملية إطلاق نار في القدس الشرقية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.