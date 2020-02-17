الجيش التركي يواصل تعزيزاته العسكرية على الحدود مع سوريا

هاتاي / الخليج 365 أرسلت القوات المسلحة التركية مزيدًا من التعزيزات العسكرية إلى وحداتها المنتشرة على الحدود مع سوريا. وحسب مراسل الخليج 365، وصلت الإثنين، قافلة عسكرية تضم قوات خاصة (كوماندوز) وناقلات جند مدرعة وذخائر إلى قضاء الريحانية في ولاية هطاي جنوبي البلاد. وأشار المراسل أن التعزيزات تم توجييها إلى الوحدات الحدودية وسط تدابير أمنية مشددة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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