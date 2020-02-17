مباحثات بين إيران و"الجهاد الإسلامي" حول مخاطر "صفقة القرن"

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365



بحث الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، زياد النخالة، الإثنين، مع رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، مخاطر "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين في العاصمة اللبنانية بيروت، بحسب بيان صادر عن "الجهاد الإسلامي".

وقال البيان، إن "النخالة ولاريجاني استعرضا المخاطر المترتبة على صفقه القرن الأمريكية وما سيتمخض عنها من إنهاء للحق الفلسطيني، وخاصة فيما تبقى من أراضي الضفة الغربية، والمخاطر المترتبة التي ستلحق بالأمتين العربية والإسلامية".

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ونقل البيان عن لاريجاني تأكيده على "موقف طهران الداعم والمؤيد للشعب الفلسطيني ومقاومته، وعلى أهمية وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة الصفقة".

بدوره، شدد النخالة، خلال اللقاء، على إصرار الفلسطينيين على "إسقاط الصفقة بكافة الوسائل المتاحة".

وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن"، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي لاقت رفضا فلسطينيا وعربيا وإسلاميا، إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

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