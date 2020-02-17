الشرطة الإسرائيلية تعتقل فلسطينيا بزعم محاولته طعن جندي

زين خليل / الخليج 365 اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الإثنين، فلسطينيا بزعم محاولته طعن جندي عند نقطة أمنية بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية. وقالت القناة (13) العبرية الخاصة إن "شابا فلسطينيا (19 عاما) أثار شكوك جنود شرطة حرس الحدود الإسرائيلية، ولدى تفتيشه استل سكينا محاولا طعن أحد الجنود". وأضافت أن "محاولة الطعن باءت بالفشل بعد سيطرة الجنود على الشاب الفلسطيني". Advertisements وانتهت الواقعة باعتقال الشاب، دون وقوع أية إصابات، وفق المصدر ذاته. ونشرت قوات حرس الحدود الإسرائيلية مقطع فيديو من كاميرا مراقبة قالت إنه يوثق محاولة الطعن. والأحد، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت فلسطينيا عند نقطة تفتيش في الخليل بعدما رفض الخضوع للفحص الأمني وهاجم أحد عناصر النقطة، مضيفة أنه لدى تفتيشه عُثر بحوزته على سكين، حسب المصدر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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