"مرسين" التركية ترسل 26 شاحنة مساعدات إلى إدلب السورية

مرسين/ الخليج 365

أرسلت دار الإفتاء في ولاية مرسين جنوبي تركيا، الإثنين، 26 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية، إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وذكر بيان صادر عن دار الإفتاء، أن المساعدات تأتي بالتعاون مع وقف الديانة التركي، وفي إطار حملة لدعم إدلب، لافتًا إلى أن المساعدات تضم ألبسة وأحذية ومستلزمات أطفال وأغطية وغيرها.

وأضاف البيان، أن المساعدات جرى توزيعها على النازحين في إدلب، بمساعدة وقف الديانة التركي.

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كما قدم البيان، الشكر لكل من ساهم في دعم هذه الحملة وتوفير المساعدات.







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