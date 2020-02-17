إصابة 7 متظاهرين قرب ساحة التحرير وسط بغداد

العراق / أمير السعدي / الخليج 365

أُصيب 7 متظاهرين قرب ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، الإثنين، في مواجهات مع قوات مكافحة الشغب، حسب ما أفاد مسؤول صحي.

وقال المسؤول الصحي، وهو يعمل في دائرة صحة الرصافة ببغداد (حكومية)، للأناضول، إن "ما لا يقل عن 7 متظاهرين أصيبوا بجروح وحالات اختناق جراء قنابل الغازات المسيلة للدموع التي أطلقتها قوات مكافحة الشغب".

بدوره، قال ناشط مدني، للأناضول، إن "قوات مكافحة الشغب استهدفت المتظاهرين بعد ظهر اليوم قرب ساحة التحرير، مستخدمة قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي".

وأوضح أن المواجهات بدأت بعد أن "نشبت ملاسنة كلامية حادة بين قوات مكافحة الشغب وعدد من المتظاهرين".

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وفي وقت سابق، صرح عضو مفوضية حقوق الإنسان، علي البياتي، بأن قوات الأمن "استخدمت في ساعة متأخرة من ليلة الأحد الإثنين، وبشكل كثيف، القنابل الدخانية وطلقات الصجم (الخرطوش) ضد المحتجين في ساحة التحرير؛ ما أدى إلى سقوط جرحى" لم يذكر عددهم.

ولفت إلى أن المحتجين ردوا على القوات الأمنية باستخدام الزجاجات الحارقة (المولوتوف).

وفي وقت سابق اليوم، أدانت جينين هينس بلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، استخدام "أسلحة الصيد" ضد المتظاهرين في العراق، مجددة نداءها لحمايتهم.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة "العفو" الحقوقية الدولية.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها ديسمبر/مطلع كانون الأول 2019، ويصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

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