غوميز يسجل هدفاً مذهلاً ويقود الهلال لتحطيم عنفوان شباب الأهلي

صحيفة الخليج الالكترونية
أحرز الفرنسي بافتيمبي غوميز هدفين من بينهما الهدف الثاني المذهل ليقود الهلال حامل اللقب للفوز 2-1 على مستضيفه شباب الأهلي دبي في المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الاثنين.
وفاجأ يوسف جابر الفريق الضيف عندما منح التقدم لشباب الأهلي في الدقيقة 24 لكن غوميز أدرك التعادل في الدقيقة 36.
ورغم التراجع في بداية الشوط الثاني حسم غوميز الفوز للفريق السعودي بتسديدة مذهلة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 72.
ويتقاسم الهلال وباختاكور الأوزبكستاني، الذي تغلب 3-صفر على ضيفه شهر خودرو الإيراني، صدارة المجموعة الثانية ولكل منهما ست نقاط قبل مواجهتهما الأولى في السعودية في الثالث من مارس آذار.
وتلقى شباب الأهلي متصدر الدوري الإماراتي الهزيمة الثانية في مباراتين ليتأزم موقفه في البطولة
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