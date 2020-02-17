شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على حقوق العامل في حال التعرض لإصابة أثناء العمل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت هيئة حقوق الإنسان أن العامل الذي يتعرض لإصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته الوظيفية أو المهنية المعتادة، له الحق في توظيفه في عمل آخر يتناسب مع قدراته وبالأجر المحدد لهذا العمل الجديد.
وأوضحت الهيئة أن توظيف العامل المصاب في وظيفة أو مهنة جديدة يجب ألا يؤثر أو يخلّ بما يستحقه من تعويض عن إصابته، مشيرة إلى أن الهدف من منح العامل حق العمل في وظيفة أخرى مناسبة في حال تعرضه لإصابة عمل أثرت على قدراته الوظيفية، هو مساعدته في الاستمرار في العمل، مع حفظ حقه في الحصول على التعويض عن الإصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرّف على حقوق العامل في حال التعرض لإصابة أثناء العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.