توقيف مجموعة يمينية متطرفة في ألمانيا تخطط لهجمات ضد مساجد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت تقارير إعلامية أن أعضاء المجموعة اليمينية المتطرفة الذين أوقفوا في ألمانيا في إطار تحقيقات موسّعة لمكافحة الإرهاب كانوا يخطّطون لهجمات واسعة النطاق ضد مساجد على غرار الهجمات التي شهدتها نيوزيلندا العام الماضي. وأشارت صحيفتا «دير شبيغل»، و«بيلد»، أن المجموعة التي أوقف 12 من أعضائها، كانت تنوي شن هجمات ضد مساجد في أوقات إقامة الصلوات. وكشفت التقارير أن الموقوفين كانوا يخططون لهجمات مماثلة لتلك التي وقعت في كرايستشيرش في نيوزيلندا، حيث استُهدف مسجدان بإطلاق نار ما أسفر عن 51 قتيلًا.

وكان الزعيم المفترض للمجموعة، الذي كانت السلطات قد وضعته قيد المراقبة، قد أبلغ متواطئين معه بمخططه في اجتماع عقد الأسبوع الماضي.

وأفادت الصحيفتان بأن مخبراً تمكن من اختراق المجموعة وهو من أبلغ المحققين بالمخطط. وأطلق المحققون عمليات دهم لكشف ما إذا تم تزويد المشتبه فيهم بأسلحة أو لوازم أخرى يمكن أن تستخدم في تنفيذ اعتداء.

ومنذ جريمة قتل السياسي المحافظ فالتر لوبكه في حزيران/يونيو 2019، والاعتداء على كنيس في هاله في شرق البلاد، عزّزت السلطات الألمانية مراقبتها لأنشطة اليمين المتطرف.