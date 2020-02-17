شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فرنسا ببيروت: يجب على الحكومة اللبنانية تنفيذ إصلاحات اقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد سفير فرنسا لدى لبنان برونو فوشيه، وقوف فرنسا إلى جانب لبنان، مشددا في نفس الوقت أن الحكومة اللبنانية ينبغي عليها تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية اللبناني غازي وزني، للسفير الفرنسي لدى لبنان وعدد من سفراء الدول الأوروبية للبحث في تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية التي يشهدها لبنان حاليا.

من جانبه، أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، خلال لقاء عقده مع الوزير وزني، أن الأمم المتحدة ستبذل الجهود اللازمة في إطار دعم لبنان في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها.

وأعرب المنسق الأممي عن تطلعه أن تضطلع الحكومة اللبنانية بتنفيذ إجراءات واضحة لمعالجة الأزمات التي تشهدها البلاد، خاصة على الصعيدين المالي والاقتصادي.