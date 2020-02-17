شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية اللبنانى يلتقى السفير الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الداخلية والبلديات اللبنانى محمد فهمى، فى بيروت، اليوم، سفير روسيا لدى لبنان الكسندر زاسبيكين.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تم خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة فى لبنان والمنطقة، إضافة إلى العلاقات بين البلدين واستعداد روسيا لتقديم المساعدة للبنان.

كان مصدر مطلع لوكالة الأنباء الدولية "رويترز"، قال إن فريقا من خبراء صندوق النقد الدولي سيبدأ مشاورات مع الحكومة اللبنانية فى بيروت يوم الخميس، وذلك فى الوقت الذى يسعى فيه البلد المثقل بالديون إلى مساعدة من الصندوق فى التعامل مع أزمة مالية كبيرة.

طلب لبنان رسميا مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضى، حيث يقول الصندوق إن لبنان يطلب مشورة لمساعدته فى تنفيذ إصلاحات لاستعادة الاستقرار والنمو، وإنه لم يطلب أى مساعدة مالية.

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ولم يكشف المصدر عن مزيد من التفاصيل بشأن زيارة فريق خبراء الصندوق.

بلغت الأزمة المالية، الأسوأ من أي مما تحمله لبنان في سنوات حربه الأهلية بين عامي 1975 و1990، أوجها العام الماضي، إذ أدى تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال لأزمة سيولة وتفجرت احتجاجات مناهضة للنخب الحاكمة.

وتفرض البنوك قيودا على سحب الأموال وتمنع التحويلات إلى الخارج وتشهد الليرة اللبنانية تراجعا فيما ترتفع الأسعار وتقلص الشركات الوظائف أو تخفض الأجور.

ويتعين على لبنان البت سريعا فى كيفية التعامل مع مدفوعات ديون يقترب موعد استحقاقها بشدة، بما فى ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق فى التاسع من مارس، ويعادل الدين العام فى لبنان نحو 150 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي.