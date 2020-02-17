شكرا لقرائتكم خبر عن إيفانكا ترامب عن حفل عشاء ضيوف منتدى المرأة العالمى: أمسية ساحرة بدبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثنت إيفانكا ترامب، مستشارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على أمسية حفل عشاء ضيوف منتدى المرأة العالمى، الذى أقيم فى مدينة دبى، حيث نشرت مجموعة من الصور خلال تجولها فى الحفل برفقة مجموعة من أبرز الحضور، وقالت فى تعليقها على الصور المنشورة عبر حسابها على موقع إنستجرام: "أمسية ساحرة فى دبى مع سعادة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماى، وديفيد مالباس، وكريستالينا جورجيفا".

وقد أقامت مؤسسة دبى للمرأة، الجهة المنظمة لمنتدى المرأة العالمى – دبى 2020، بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون فى دبى الشريك الثقافى للمنتدى، حفل عشاء فى حى الشندغة التاريخى على شرف ضيوف المنتدى الذى يحمل هذا العام شعار "قوة التأثير"، وتستضيفه دولة الإمارات فى دبى للمرة الثانية، بمشاركة نخبة من القادة وصنّاع القرار والخبراء الدوليين لمناقشة سبل تحسين أداء وكفاءة السياسات وتطوير شراكات فاعلة لتعزيز دور المرأة وتأثيرها الإيجابى فى المجتمع.





والمنتدى يقام تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى ، وحضر حفل العشاء..الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون فى دبي، وتيريزا ماى، عضوة البرلمان رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، وإيفانكا ترامب، مستشارة الرئيس الأمريكي، وسايدة ميرضيايف، ابنة الرئيس الأوزبكي، عضو لجنة المساواة بين الجنسين فى جمهورية أوزبكستان، ومنى غانم المرّى، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبى للمرأة والعضو المنتدب، وهالة بدرى مدير عام هيئة الثقافة والفنون فى دبي، ولمياء خان المدير التنفيذى لمنتدى المرأة العالمى – دبى 2020، وعدد من ضيوف المنتدى.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية، ترحيب الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بضيوف المنتدى، مؤكدةً على العمق التاريخى لحى الشندغة الذى ظل شاهداً على تطور دبى وتحولها إلى واحدة من أشهر المدن العالمية وأسرعها نمواً، وقالت فى كلمتها الترحيبية بالضيوف: "يشرفنا حضوركم فى هذه المنطقة التاريخية ومشاركتكم فى فعاليات منتدى المرأة العالمي- دبى 2020، الذى تستضيفه دبى سعياً منها لإقامة حوار بناء حول مستقبل المرأة فى المنطقة والعالم".

وتابعت: "يوفر حى الشندغة تجارب ثقافية متنوعة بما يحمله من بعد حضارى وإنسانى وقصص ملهمة، كلها عوامل ساهمت فى إبراز الوجه الحضارى لمدينة دبي..فالثقافة من العوامل المهمة لدفع الحوار البنّاء بين الشعوب، وجاء منتدى المرأة العالمى تحت شعار "قوة التأثير" ليعزز هذا المفهوم".

وقالت: "يحمل هذا المكان ذكريات البدايات الأولى التى انطلقت منها دبى، وقد اُتخذت فيه أهم القرارات، وهو المكان الذى نشأ فيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والذى رأى فيه خلال مرحلة طفولته صورة دبى المستقبل كمدينة عصرية عالمية المستوى، كما شهد هذا المكان اجتماعات مهمة لوضع أسس المدينة التى ستتحول فيما بعد إلى حاضرة عالمية بكل المقاييس، تميزها قوتها الاقتصادية وحكومة ذات رؤية مستقبلية وإنجازات تميزت بها على الساحة الدولية وإسهام كبير فى دعم القضايا الإنسانية حول العالم. مدينة تعتز بتراثها الثقافى الثرى وتوفر كل أشكال الدعم للمرأة فى كل المجالات".

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وأضافت الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن قصص النجاح والإصرار التى ساهمت فى تأسيس دبى تشكل مصدر إلهام لتحقيق المزيد من الإنجازات، إضافة إلى إصرار أمهاتنا اللواتى ساهمن فى تحقيق حلم الآباء المؤسسين.

وقد اصطحب وفد من مؤسسة دبى للمرأة وهيئة دبى للثقافة والفنون ضيوف المنتدى فى جولة للتعرف على ملامح من تاريخ وتراث دبى فى حى الشندغة التاريخي، شملت متحف "بيت العطور"، الذى يعد من أهم المتاحف المتخصصة فى مجال العطور فى المنطقة، حيث تعرفوا على أنواع العطور الإماراتية وتاريخها، والطرق التقليدية لصناعة الزيوت العطرية والعطور الإماراتية التى ارتبطت بعادات وتقاليد المجتمع الإماراتى منذ عقود.

وتخللت الجولة زيارة لمتحف "بيت الخور"، حيث تعرف ضيوف المنتدى من خلال الفيلم التسجيلى الذى يصور دبى قبل 200 عام، على قصة الخور منذ نشأته وأهميته التاريخية والاقتصادية لأهل دبى منذ القدم.

ويُعد منتدى المرأة العالمى – دبى 2020 الذى يعقد على مدى يومين تحت شعار "قوة التأثير"، هو الأكبر من نوعه عالمياً فى مجال دعم المرأة، ويناقش من خلال أكثر من 60 جلسة سبل التأثير على السياسات وبناء الشراكات التى تعزز دور المرأة وتأثيرها فى الحكومة والاقتصاد والمجتمع والمستقبل، بمشاركة أكثر من 3000 مشارك من قادة عالميين وصناع قرار من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، إلى جانب نخبة من رواد الأعمال والخبراء والأكاديميين والطلاب.