شكرا لقرائتكم خبر عن «واتس آب» يوضح 5 معلومات مهمة تتعلق بخاصية حذف الرسائل نهائياً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تعد ميزة حذف الرسائل الموجودة في تطبيق واتس آب للتراسل الفوري، واحدة من أهم الخصائص في التطبيق، فبفضل هذه الميزة، قد تتمكن من تجنب الإحراج من إرسال رسالة لم يكن من المفترض أن تقوم بإرسالها إلى فرد أو محادثة جماعية.

ومع ذلك فرغم هذه المميزات فهناك بعض العيوب، والتي يضمها خيار حذف الرسالة على واتس آب، والتي أوضحتها الشركة في صفحة الأسئلة الشائعة.

وفيما يلي خمسة أشياء يريد واتس آب منك معرفتها حول ميزة “الحذف للجميع” أو “delete for everyone” كما يلي:

1- لكي يتم حذف الرسائل بنجاح للجميع، يجب أن تستخدم أنت والمستلمون أحدث إصدار من واتس آب

فوفقًا لتطبيق واتس آب، لكي تعمل هذه الميزة، يجب أن يكون كل من المرسل والمستلم على أحدث إصدار من التطبيق، وذلك بغض النظر عما إذا كان أحد مستخدمي Android أو مستخدم iOS.

2- قد لا يزال لدى المستلمين الذين يستخدمون واتس آب لنظام iOS وسائط قمت بإرسالها محفوظة إلى صورهم

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فحتى بعد حذف الرسالة من دردشة واتس آب، إذا كنت تحاول حذف صورة ترسلها وكان الشخص الذي أرسلتها إليه مستخدم أيفون، فإن حذف الرسالة من الدردشة لن ​​يؤدي إلى إزالتها من تطبيق “الصور”، وذلك لأن سياسة خصوصية أبل لا تسمح لـ”واتس آب” بالوصول إلى معرض الجهاز دون إذن صريح.

3- قد يرى المستلمون رسالتك قبل حذفها أو إذا لم ينجح الحذف

حتى في حالة حذف الرسالة التي أرسلتها فورًا، هناك احتمال أن يقوم الشخص الذي أرسلتها برؤيتها قبل أن تتمكن من حذفها، وقد يحدث هذا في حالة وجود المستلم للدردشة بالفعل أو النظر في محتوى الرسالة من خلال إشعار الهاتف الذكي أو سطح المكتب.

4- لن يتم إخطارك إذا لم ينجح الحذف للجميع

حتى إذا قمت بحذف رسالة، فهناك فرص ألا تتمكن من حذف الرسالة بنجاح، وللأسف لن يقدم واتس آب أي نوع من التنبيهات ليعلمك بفشل عملية الحذف.

5- لديك فقط حوالي ساعة بعد إرسال رسالة لطلب الحذف للجميع

حتى وقت سابق، كان يمكنك إزالة رسالة من دردشة واتس آب في غضون 7 دقائق فقط من إرسالها، لكن ذلك الوقت تم زيادته، فبعد ذلك بفترة وجيزة، تقدم الشركة مهلة زمنية أكثر من ساعة واحدة و8 دقائق و16 ثانية حتى يحدث ذلك.