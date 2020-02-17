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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة "كولر ماستر" تكشف النقاب عن الفأرة MM720 الصغيرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
كشفت شركة "كولر ماستر" النقاب عن الفأرة MM720 الصغيرة، التي تلبي متطلبات عشاق ألعاب الفيديو بصفة خاصة.
وأوضحت الشركة التايوانية أن الفأرة MM720 الجديدة تأتي بأبعاد 107 × 75 × 35 مم، ولا يتعدى وزنها 45 جراما.
وتعتمد الفأرة على المستشعر PMW3389 من Pixart مع أزرار رئيسية من Omron، والتي تتحمل حتى 20 مليون نقرة.
ومن المقرر إطلاق الفأرة MM720 الجديدة في الربع الثاني من العام الجاري مقابل 60 دولارا أمريكيا.
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