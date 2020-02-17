شركة "كولر ماستر" تكشف النقاب عن الفأرة MM720 الصغيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة "كولر ماستر" النقاب عن الفأرة MM720 الصغيرة، التي تلبي متطلبات عشاق ألعاب الفيديو بصفة خاصة.



وأوضحت الشركة التايوانية أن الفأرة MM720 الجديدة تأتي بأبعاد 107 × 75 × 35 مم، ولا يتعدى وزنها 45 جراما.

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وتعتمد الفأرة على المستشعر PMW3389 من Pixart مع أزرار رئيسية من Omron، والتي تتحمل حتى 20 مليون نقرة.

ومن المقرر إطلاق الفأرة MM720 الجديدة في الربع الثاني من العام الجاري مقابل 60 دولارا أمريكيا.