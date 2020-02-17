شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "نوماد" تطلق جهاز شحن لأجهزة iPhone وAirPods والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت شركة "نوماد" عن إطلاق جهاز الشحن Base Station Stand المخصص للهاتف الذكي iPhone والسماعات اللاسلكية AirPods من أبل بسعر يبلغ نحو 100 دولار أمريكي.

Advertisements وأوضحت الشركة الأمريكية أن الجهاز الجديد يأتي مصنوعا من الألومنيوم والجلد بالكامل، كما أنه يدعم تقنية الشحن اللاسلكي Qi. ويمكن للجهاز الشحن بقدرة أقصاها 10 وات، ويتصل الشاحن بمصدر التيار 18 وات عبر كابل USB-C.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "نوماد" تطلق جهاز شحن لأجهزة iPhone وAirPods لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.