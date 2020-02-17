المياه الجارية أفضل إسعاف لحروق الأطفال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشارت نتائج دراسة نشرتها «حوليات طب الطوارئ» إلى أن تبريد حروق الأطفال بالماء الجاري يُعد أفضل علاج أولي؛ حيث يقلل الحاجة لترقيع الجلد.

تبين من الدراسة أن الأطفال الذين تلقوا الإسعافات الأولية بتبريد الحرق بالماء الجاري البارد لمدة 20 دقيقة أو أكثر كانوا أقل حاجة لترقيع الجلد بنسبة 40% كما شفي الحرق لديهم سريعاً، وارتبط تقديم ذلك العلاج - باختلاف كمية الماء المستخدم - بانخفاض حالات الدخول للمستشفى بنسبة 35.8%، وبضرورة المعالجة بغرف الجراحة بنسبة 42.4%.

ظهر من الدراسة أن الحروق التي تم إسعافها بالماء الجاري البارد كانت أفضل حالاً من تلك التي استخدم لعلاجها أشياء أخرى كمعجون الأسنان أو الألوفيرا أو الزبد أو بياض البيض؛ ويكون العلاج بالماء أكثر فعالية إن تم خلال الدقائق الـ20 الأولى من التعرض للحرق، ولكن أشارت النتائج إلى أنه فعال حتى بعد مرور 3 ساعات.