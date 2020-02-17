سرطان جلدي ينشأ من الدم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم العلماء خطوة للأمام في اكتشاف تفاصيل «سرطان الغدد الليمفاوية التائية الجلدية»، والذي تبين أنه ينشأ في الأصل من الدم ما يفتح الباب أمام علاجات جديدة تبدأ بالدم.

أخذ باحثون من جامعة البرتا خزعة من مرضى يعانون ذلك النوع من سرطان الجلد، ووجدوا أن الخلايا السرطانية الموجودة بالمنطقة المريضة بالجلد نشأت بالأساس من الدم وليس من الجلد ذاته، لذلك يعتقدون بأن العلاج يكون أكثر فاعلية إن استهدف عملية استنساخ الخلية بالدم بدلاً عن انتظارها حتى تصل للجلد؛ حيث يتم العلاج في الوقت الحالي بإزالة تلك الخلايا من الجلد.

يُكتشف المرض في العادة بعد 5 أعوام من الإصابة به، ولا يُنتبه له إلا بعد ظهوره بالجلد ولكن سوف تساعد التفاصيل الجديدة على تسريع عملية تشخيصه وربما تحسين طرق العلاج والذي يشكل ضرورة طبية ملحة.