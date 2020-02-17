18 شركة صغيرة ومتوسطة في مبادرة «مهنة مباركة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الشيخة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة عن اطلاق مبادرة «مهنة مباركة»، وهي مبادرة وطنية جديدة في باكورة برامج ومبادرات المؤسسة في عام 2020، وتستهدف رفع معدلات المشاريع المتوسطة والصغيرة وزيادة إسهامها في الاقتصاد الوطني من قبل الشباب المواطنين، ونظمت المؤسسة المعرض الأول للشركات المتوسطة والصغيرة والناشئة التي أطلقها الشباب كثمار لهذه المبادرة، بالتعاون مع شركة «شلمبرجير» التي تولت رعاية هؤلاء الشباب من خلال توفير مدربين متخصصين قدموا ورش عمل تطبيقية في إطلاق مشروعات ريادة الأعمال وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.

وافتتح الشيخ محمد بن خليفة بن حمدان آل نهيان فعاليات المعرض في شركة «شلمبرجير» وضم المعرض 18 شركة ومشروعاً صغيراً ومتوسطاً أطلقها الشباب المواطنون خلال الفترة الماضية في ختام البرنامج التدريبي الذي نظمته لهم «المباركة».

حضر افتتاح المعرض كل من هشام بو هلال المدير التنفيذي للشركة، وغسان مراد المدير التنفيذي للشرق الأوسط، والدكتورة هدى المطروشي المشرفة على المبادرة من مؤسسة المباركة وعدد من الحضور.

وأكدت الشيخة موزة بنت مبارك آل نهيان أهمية مبادرة «مهنة مباركة» التي تعتبر أحد الإسهامات النوعية الجديدة للمؤسسة على الصعيد الاقتصادي من خلال تمكين الشباب والفتيات ودعمهم لوجستياً ومعنوياً ومادياً لإطلاق مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتكوين شركات ريادة الأعمال بما يفتح أمام هذه الفئة آفاقاً واسعة للمساهمة في تعزيز نهضة الاقتصاد الوطني إذ تمثل مشاريع ريادة الأعمال إحدى الركائز الأساسية القوية التي تحرص قيادتنا الرشيدة على رعايتها ودعمها باعتبارها محوراً أساسياً في ازدهار الاقتصاد الوطني وتمكين الشباب والفتيات من إطلاق مشاريع تخدم مسيرته.

وثمنت دور القيادة الرشيدة في تمكين الشباب وبناء اقتصاد مبني على المعرفة، موضحة أن رسالة مؤسسة المباركة تحرص على إبراز دور الشباب الإماراتي المبدع وتشجيع المنتجات المحلية، وكذلك تشجيع المؤسسات الاقتصادية على دعم هذا القطاع كجزء من المسؤولية المجتمعية، وقدمت مؤسسة المباركة كل الشكر والتقدير لشركة «شلمبرجير» على دعمها لهذه المبادرة.

واطلع الشيخ محمد بن خليفة بن حمدان آل نهيان خلال افتتاح المعرض على 18 مشروعاً قدمها الشباب والفتيات الذين شاركوا في الدورة، وتنوعت هذه المشاريع لتشمل مجالات الضيافة، وتنسيق الزهور، وصناعة العطور، وكذلك شركات ومؤسسات صغيرة أطلقها الشباب عبر الفضاء الإلكتروني.

وأكد الشيخ محمد بن خليفة أهمية هذه المشاريع التي تعكس وعياً مجتمعياً من قبل الشباب والفتيات بأهمية الدور الذي يقوم به كل منهم في خدمة الاقتصاد الوطني.