«البلاديوم» لعلاج سرطان المبيض

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توصل باحثون من البرازيل إلى تركيبة من البلاديوم تعمل كمضاد خلايا أورام المبيض من دون التأثير في الخلايا السليمة؛ وهو معدن ينتمي لمجموعة البلاتين المستخدم كعلاج حالي للمرض.

يستخدم مركب البلاتين في علاج سرطان المبيض بجانب أنواع أخرى، ولكنه لا يتعامل مع الخلايا انتقائياً، أي لا يستهدف الخلايا السرطانية فقط لذلك يتسبب في مشاكل صحية أخرى بالكلى وبالجهاز العصبي والسمع.

توصل الباحثون من خلال الدراسة الحالية المنشورة بمجلة «معاملات دالتون» إلى تركيبة البلاديوم والتي يتم استقلابها سريعاً داخل الجسم ما يعوق وصولها للخلايا الهدف، لذا قام الباحثون بإضافة جزيئات أخرى لجعله أكثر استقراراً.

ما زالت الدراسة جارية للتوصل لنسخة أكثر فاعلية من المركب واستخلاص جزيء يمكن تجربته على حيوانات المختبر ومن ثم على المرضى واختبار آمنيته.