إلغاء خطاب الإمبراطور والحد من التجمعات العامة في اليابان مع تزايد العدوى بكورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت اليابان،الاثنين، إنها ستحد من التجمعات العامة في طوكيو لاحتواء تفشي فيروس كورونا، بما يشمل إلغاء الاحتفالات بعيد ميلاد الإمبراطور وإلغاء مشاركة هواة في ماراثون طوكيو ليقتصر على العدائين المحترفين فقط.

وتسبب تفشي الفيروس، الذي ظهر في الصين في ديسمبر/كانون الأول وأدى حتى الآن لوفاة أكثر من 1700 شخص، في إلغاء فعاليات عامة كبرى وفي إلحاق الضرر بالناتج الاقتصادي والسياحة في اليابان.

ويقول محللون إن انتشار الفيروس، على نطاق أوسع قد يقلل النمو الاقتصادي الياباني ويدفع البلاد نحو الركود.

وقال البلاط الإمبراطوري إنه نظراً "للظروف" سيتم إلغاء الخطاب الذي كان من المقرر أن يلقيه الإمبراطور ناروهيتو بمناسبة عيد ميلاده في 23 فبراير/شباط. وهو أول خطاب له منذ تتويجه العام الماضي. ويجتذب الخطاب الإمبراطوري عادة عشرات الآلاف من الحضور للساحة الداخلية للقصر في قلب طوكيو. كما قال مصدر مطلع إن منظمي ماراثون طوكيو، الأكبر على مستوى العالم، أبلغوا المشاركين من الجمهور العام الذين سجلوا في السباق الذي سيقام في الأول من مارس/آذار، وعددهم 38 ألفاً، أنهم لن يسمح لهم بالمشاركة. وسيقتصر السباق بدلاً من ذلك على أبرز المنافسين المحترفين.

وفاق عدد المصابين بعدوى كورونا في اليابان 400 أغلبهم من ركاب سفينة سياحية راسية في ميناء يوكوهاما. وأعلن مستشفى خارج العاصمة طوكيو أنه سيمتنع عن استقبال مرضى جدد بعد أن تأكدت إصابة أحد أفراد الطاقم الطبي بالفيروس عقب مشاركته في علاج مريض توفي بكورونا هذا الشهر.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن خامس رحلة حكومية جوية خاصة وصلت إلى طوكيو، وعلى متنها 65 يابانياً أعادتهم من مدينة ووهان في وسط الصين وهي بؤرة تفشي المرض. ويصل بذلك عدد من أعادتهم الحكومة من المدينة إلى 763.

وقالت وزارة الصحة اليابانية إن مئات الركاب يستعدون لمغادرة السفينة السياحية دايموند برنسيس الخاضعة للحجر الصحي مشيرة إلى أن فرداً من فريق إجراء الاختبارات على الركاب من الوزارة تأكدت إصابته بالمرض.