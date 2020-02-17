إرجاء معرض بكين للسيارات بسبب فيروس كورونا المستجد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن منظمو معرض بكين للسيارات، الاثنين، عن تأجيل التجمع الكبير الذي كان يفترض أن ينظم من 21 إلى 30 نيسان/إبريل، إلى أجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا المستجد. وقال المنظمون على الموقع الإلكتروني للمعرض إن دورة 2020 من هذه الواجهة الأساسية لأكبر سوق للسيارات في العالم "سيتم إرجاؤها"، وسيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة لتنظيمها في وقت لاحق. وأضافوا أن هذا القرار اتخذ بسبب الحملة الجارية لتطويق وباء "كوفيد-19" في الصين، و"حماية صحة وسلامة العارضين والزوار على حد سواء".

وأرجئت، أو ألغيت معارض في العديد من القطاعات في العالم والصين، بسبب المخاوف من انتشار الفيروس، من بينها المعرض العالمي للاتصالات في برشلونة بإسبانيا، ويعد التجمع الأكبر لهذا القطاع الذي كان يفترض أن ينظم من 24 إلى 27 شباط/فبراير.

وينظم معرض السيارات في بكين كل سنتين بالتناوب مع شنغهاي. وهو موعد لا يمكن تجاوزه لشركات إنتاج السيارات في العالم التي تطلق فيه آلياتها الحديثة لتعزيز عرضها في السوق الصينية الأساسية التي أصبحت بالغة التعقيد، إذ تراجعت مبيعات السيارات في الصين بنسبة 9,6 في المئة العام الماضي، بعدما سجلت في 2018 أول انخفاض لها منذ تسعينات العام الماضي، بلغت نسبته 2,8 في المئة، في أجواء من التباطؤ الشديد للاقتصاد.

وتراجعت المبيعات بنسبة 18 في المئة على مدى عام في كانون الثاني/يناير الشهر التاسع عشر من الانخفاض، بينما يعزز فيروس كورونا المستجد التشاؤم لآفاق 2020.