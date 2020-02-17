شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تستدعي السفير التركي للاحتجاج على تصريحات أردوغان بشأن كشمير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استدعت الهند السفير التركي، الاثنين، لتقديم احتجاج دبلوماسي على تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه وحذرت من تبعات ذلك على العلاقات الثنائية.

كان أردوغان، خلال زيارة لباكستان الأسبوع الماضي، قال إن وضع الشطر الهندي من كشمير آخذ في التدهور بسبب التغييرات الجذرية التي طبقتها نيودلهي في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة، وإن تركيا تتضامن مع شعب كشمير. وتعتبر الهند إقليم كشمير بأكمله جزءاً لا يتجزأ من البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الهندية، إنها أبلغت السفير التركي شاكر أوزكان تورونلار، بأن تصريحات أردوغان افتقرت لفهم تاريخ النزاع في كشمير.

وقال المتحدث باسم الوزارة رافيش كومار «الموقف الأخير ضرب مثالاً آخر على نمط التدخل التركي في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. تعتبر الهند ذلك أمراً غير مقبول البتة». وأضاف أن الهند قدمت احتجاجاً رسمياً دبلوماسياً قوياً لتركيا. مشيراً إلى أن لتلك التطورات تبعات بالغة على العلاقات الثنائية.

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