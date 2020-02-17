شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تستثمر 1.6 مليار دولار لإنتاج كمبيوتر عملاق للطقس والمناخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتزم الحكومة البريطانية استثمار 1.2 مليار جنيه إسترليني (1.6 مليار دولار)، لتطوير ما تصفه بأنه أقوى جهاز كمبيوتر عملاق في العالم لتقديم نشرات أكثر دقة عن الطقس والمناخ. ويستخدم الكمبيوتر العملاق الجديد الذي ستديره هيئة الطقس بالبلاد للمساعدة في التنبؤ بالعواصف بدرجة أكثر دقة، وتحديد أنسب المواقع لإقامة مصدات لمياه الفيضانات والتنبؤ بالتغيرات في المناخ العالمي. ويقدم الجهاز تنبؤات أفضل للمطارات تتيح لها الاستعداد لأي طوارئ، كما يمنح قطاع الطاقة معلومات أكثر تفصيلاً. ومن المتوقع إنجاز الكمبيوتر العملاق في 2021.

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