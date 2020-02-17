شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة جندي فرنسي في بوركينا فاسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية، الاثنين إن جندياً فرنسياً توفي أثناء عمليات في بوركينا فاسو. وأشارت إلى أن سبب وفاة السارجنت مورجان هنري غير معروف في الوقت الحالي وأن تحقيقات تجرى لمعرفة ملابسات الوفاة.

تدخلت فرنسا في منطقة الساحل التي تقع جنوبي الصحراء الكبرى عام 2013، لطرد متشددين سيطروا على شمال مالي في 2012. وأعادوا تنظيم صفوفهم خلال العام الماضي، وكثفوا هجماتهم في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

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