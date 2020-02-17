محمد بن راشد يستقبل رئيسة وزراء بريطانيا السابقة

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"الخليج 365" من دبي: استقبل نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد، عضو البرلمان، رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، وذلك على هامش منتدى المرأة العالمي- دبي 2020 الذي تستضيفه دولة الإمارات تحت رعاية محمد بن راشد للمرة الثانية بمشاركة عالمية وإقليمية واسعة النطاق.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لحكومة دبي الذي تلقت ""الخليج 365"" نسخة منه، فقد أكد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية التي تجمع دولة الإمارات بالمملكة المتحدة، وحرص الحكومة الإماراتية على العمل مع نظيرتها البريطانية لتدعيم وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين بما يحقق تطلعاتهما للشعبين الصديقين وأهدافهما ومصالحهما المشتركة، في ضوء توافق الرؤى حول أهمية تعميق قنوات تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين بما يؤهل لمرحلة جديدة من العمل المشترك نحو مستقبل تنعم فيه الإنسانية بفرص أرحب من الرفاه والتقدم.

وبدورها، أعربت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة عن تقديرها للتطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات والجهود التي تقوم بها لتحقيق النهضة الشاملة ضمن نموذج تنموي يضع الاستثمار في بناء القدرات البشرية في مقدمة أولوياته ويعمل على تأسيس قاعدة قوية للانطلاق إلى المستقبل وتحقيق الريادة فيه، مشيدة بقرار دولة الإمارات بالوصول إلى نسبة التمثيل النسائي في المجلس الاتحادي الوطني إلى 50% ما يشكل نقلة نوعية في مجال العمل البرلماني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يجعل من دولة الإمارات نموذجا ملهما للعديد من دول المنطقة للاستفادة من تجربتها الناجحة والاستعانة بخبراتها كذلك في الكثير من المجالات التنموية.

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كما أعربت تيريزا ماي عن سعادتها بالمشاركة كمتحدثة رئيسية في منتدى المرأة العالمي – دبي 2020 ومشاركتها لرؤيتها حول تمثيل المرأة في المناصب القيادية بالحكومات وأهمية مشاركتها في الحياة السياسية، استناداً إلى خبرتها الطويلة التي تزيد على 20 عاماً في مجال العمل الحكومي والبرلماني بالمملكة المتحدة.

حضر اللقاء منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي ووزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة منى غانم المرّي.