- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
تم كشف النقاب عن كاميرا Nikon D6 وهي كاميرا DSLR فل فريم مخصصة للمصورين الرياضيين والمصورين الصحفيين نظراً لتمتعها بأقوى نظام AF في تاريخ نيكون لمضاعفة أداء التركيز ومتطلبات سير العمل الاحترافية، شاهد الفيديو التقديمي للكاميرا ثم تابع القراءة… © القيادي الكشف عن كاميرا Nikon D6 بمستشعر 20 ميجابيكسل وتصوير 4K
إعادة تشغيل الفيديو
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
في جوهرها تستخدم كاميرا Nikon D6 نفس مستشعر CMOS كامل الإطار
بدقة 20.8 ميجابكسل بقدرة تسجيل الفيديو بدقة 4K بسرعة 30p مع نظام AF
جديد متعدد النقاط بـ 105 نقطة والتي تطلق عليه الشركة “أقوى نظام AF في تاريخ نيكون”.
© alqiyady الكشف عن كاميرا Nikon D6 بمستشعر 20 ميجابيكسل وتصوير 4K
لا يقتصر الأمر على استخدام Nikon D6 لـ ثلاث مستشعرات لكل نقطة تركيز
لتحقيق تغطية أكثر بـ 1.6x تقريباً من سابقتها D5 بل إن نظام AF قابل للتخصيص أيضًا.
يدعم نظام AF الآن ما يصل إلى 17 ترتيب مخصص لنقاط التركيز التي يمكن
للمستخدمين ضبطها مسبقًا بناءً على الموضوع الذي يقومون بتصويره،
ويؤدي شيء يسمى “نطاق الكشف عن التركيز الموسع” إلى زيادة منطقة الكشف
لمنطقة التركيز التلقائي ذات النقطة الواحدة حتى تتمكن التركيز حتى لو انحرف
الموضوع خارج نقطة التركيز.
© alqiyady الكشف عن كاميرا Nikon D6 بمستشعر 20 ميجابيكسل وتصوير 4K اقرأ ايضاً | نيكون تطلق كاميرا D780 مزيج بين كاميرات ميرورليس و DSLR بتصوير 4K
تم تحسين سرعة التصوير من 12 صورة في الثانية إلى 14 صورة في الثانية
مع تتبع AF / AE كامل، أو 10.5 صورة في الثانية في ” الوضع الصامت “
باستخدام الغالق الإلكتروني.
يمكنك أيضًا سحب اللقطات من الفيديو عن طريق الضغط على زر الغالق
أثناء تصوير الفيديو مما يسمح لك “بتصوير” ما يصل إلى 60 إطار في الثانية
بتقنية الوضوح العالي الكامل (2 ميجابكسل) أو 30 إطارًا في الثانية
بوضوح 8MP عند تصوير فيديو 4K UHD.
© alqiyady الكشف عن كاميرا Nikon D6 بمستشعر 20 ميجابيكسل وتصوير 4K
أضافت نيكون أيضًا مجموعة من تحسينات سير العمل للمحترفين مثل اتصال
شبكة WiFi مدمجة 2.4 و 5 جيجا هرتز ومنفذ USB-C وفتحات بطاقة CFExpress
مزدوجة تسمح بنقل أسرع بكثير للبيانات، وتتيح لك وظائف التقاط الصور استدعاء
مجموعة من الإعدادات على زر واحد وتمنحك وظائف JPEG القدرة على التقاط
صورتين بتنسيق JPEG بأحجام مختلفة مع وجود ما مجموعه 14 زر قابل للتخصيص.
© alqiyady الكشف عن كاميرا Nikon D6 بمستشعر 20 ميجابيكسل وتصوير 4K
تم تصنيع كاميرا Nikon D6 وفقًا للمعايير الاحترافية التي تتميز بها
كاميرا D5 السابقة والتي تتميز بهيكل من سبائك المغنيسيوم محكم الإغلاق
على نطاق واسع لحماية الكاميرا من الظروف الجوية.
في بعض النواحي فإن Nikon D6 تتمتع بميزات اقل بكثير من كاميرات كانون،
إنه أبطأ ، يفتقر إلى ميزات الفيديو الاخرى، بدلاً من ذلك تعزز نيكون نظام التركيز
وسرعة التصوير وسير العمل، مما لا شك فيه أنه يعتمد على حقيقة أن هذا هو ما يريده
اغلب المصورين الرياضيين والصحفيين المستهدفين من نيكون D6، على اية حال
كم عدد المصورين الرياضيين الذين يحتاجون إلى تصوير فيديو 5.5K RAW؟
© alqiyady الكشف عن كاميرا Nikon D6 بمستشعر 20 ميجابيكسل وتصوير 4K * سعر كاميرا Nikon D6
ستتوفر Nikon D6 بسعر 6,500$ دولار أمريكي للكاميرا فقط، اي ما يعادل:
23,870 درهم اماراتي / 24,375 ريال سعودي / 1,985 دينار كويتي / 23,660 ريال قطري
/ 101,610 جنيه مصري، لمعرفة المزيد حول هذه الكاميرا توجه إلى موقع نيكون.
The post الكشف عن كاميرا Nikon D6 بمستشعر 20 ميجابيكسل وتصوير 4K appeared first on Creative School Arabia.
تم نشر هذا المقال على موقع القيادي
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن كاميرا Nikon D6 بمستشعر 20 ميجابيكسل وتصوير 4K لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.