دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady الكشف عن كاميرا Nikon D6 بمستشعر 20 ميجابيكسل وتصوير 4K

تم كشف النقاب عن كاميرا Nikon D6 وهي كاميرا DSLR فل فريم مخصصة للمصورين الرياضيين والمصورين الصحفيين نظراً لتمتعها بأقوى نظام AF في تاريخ نيكون لمضاعفة أداء التركيز ومتطلبات سير العمل الاحترافية، شاهد الفيديو التقديمي للكاميرا ثم تابع القراءة… © القيادي الكشف عن كاميرا Nikon D6 بمستشعر 20 ميجابيكسل وتصوير 4K

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO تخطي الإعلان

في جوهرها تستخدم كاميرا Nikon D6 نفس مستشعر CMOS كامل الإطار

بدقة 20.8 ميجابكسل بقدرة تسجيل الفيديو بدقة 4K بسرعة 30p مع نظام AF

جديد متعدد النقاط بـ 105 نقطة والتي تطلق عليه الشركة “أقوى نظام AF في تاريخ نيكون”.

© alqiyady الكشف عن كاميرا Nikon D6 بمستشعر 20 ميجابيكسل وتصوير 4K

لا يقتصر الأمر على استخدام Nikon D6 لـ ثلاث مستشعرات لكل نقطة تركيز

لتحقيق تغطية أكثر بـ 1.6x تقريباً من سابقتها D5 بل إن نظام AF قابل للتخصيص أيضًا.

يدعم نظام AF الآن ما يصل إلى 17 ترتيب مخصص لنقاط التركيز التي يمكن

للمستخدمين ضبطها مسبقًا بناءً على الموضوع الذي يقومون بتصويره،

ويؤدي شيء يسمى “نطاق الكشف عن التركيز الموسع” إلى زيادة منطقة الكشف

لمنطقة التركيز التلقائي ذات النقطة الواحدة حتى تتمكن التركيز حتى لو انحرف

الموضوع خارج نقطة التركيز.

© alqiyady الكشف عن كاميرا Nikon D6 بمستشعر 20 ميجابيكسل وتصوير 4K اقرأ ايضاً | نيكون تطلق كاميرا D780 مزيج بين كاميرات ميرورليس و DSLR بتصوير 4K

تم تحسين سرعة التصوير من 12 صورة في الثانية إلى 14 صورة في الثانية

مع تتبع AF / AE كامل، أو 10.5 صورة في الثانية في ” الوضع الصامت “

باستخدام الغالق الإلكتروني.

يمكنك أيضًا سحب اللقطات من الفيديو عن طريق الضغط على زر الغالق

Advertisements

أثناء تصوير الفيديو مما يسمح لك “بتصوير” ما يصل إلى 60 إطار في الثانية

بتقنية الوضوح العالي الكامل (2 ميجابكسل) أو 30 إطارًا في الثانية

بوضوح 8MP عند تصوير فيديو 4K UHD.

© alqiyady الكشف عن كاميرا Nikon D6 بمستشعر 20 ميجابيكسل وتصوير 4K

أضافت نيكون أيضًا مجموعة من تحسينات سير العمل للمحترفين مثل اتصال

شبكة WiFi مدمجة 2.4 و 5 جيجا هرتز ومنفذ USB-C وفتحات بطاقة CFExpress

مزدوجة تسمح بنقل أسرع بكثير للبيانات، وتتيح لك وظائف التقاط الصور استدعاء

مجموعة من الإعدادات على زر واحد وتمنحك وظائف JPEG القدرة على التقاط

صورتين بتنسيق JPEG بأحجام مختلفة مع وجود ما مجموعه 14 زر قابل للتخصيص.

© alqiyady الكشف عن كاميرا Nikon D6 بمستشعر 20 ميجابيكسل وتصوير 4K

تم تصنيع كاميرا Nikon D6 وفقًا للمعايير الاحترافية التي تتميز بها

كاميرا D5 السابقة والتي تتميز بهيكل من سبائك المغنيسيوم محكم الإغلاق

على نطاق واسع لحماية الكاميرا من الظروف الجوية.

في بعض النواحي فإن Nikon D6 تتمتع بميزات اقل بكثير من كاميرات كانون،

إنه أبطأ ، يفتقر إلى ميزات الفيديو الاخرى، بدلاً من ذلك تعزز نيكون نظام التركيز

وسرعة التصوير وسير العمل، مما لا شك فيه أنه يعتمد على حقيقة أن هذا هو ما يريده

اغلب المصورين الرياضيين والصحفيين المستهدفين من نيكون D6، على اية حال

كم عدد المصورين الرياضيين الذين يحتاجون إلى تصوير فيديو 5.5K RAW؟

© alqiyady الكشف عن كاميرا Nikon D6 بمستشعر 20 ميجابيكسل وتصوير 4K * سعر كاميرا Nikon D6

ستتوفر Nikon D6 بسعر 6,500$ دولار أمريكي للكاميرا فقط، اي ما يعادل:

23,870 درهم اماراتي / 24,375 ريال سعودي / 1,985 دينار كويتي / 23,660 ريال قطري

/ 101,610 جنيه مصري، لمعرفة المزيد حول هذه الكاميرا توجه إلى موقع نيكون.

The post الكشف عن كاميرا Nikon D6 بمستشعر 20 ميجابيكسل وتصوير 4K appeared first on Creative School Arabia.

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي