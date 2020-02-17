توجه لإصدار وتجديد بطاقة التأمين الصحي إلكترونيا

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة كشفت إدارة التأمين الصحي المدني، الاثنين، عن توجه لإطلاق خدمة إصدار وتجديد بطاقة التأمين الصحي إلكترونيا خلال الربع الأول من العام الحالي. ووفق مديرة التأمين الصحي المدني الدكتورة الهام خريسات، فان هذا الاجراء ياتي لحوسبة جميع الأعمال المالية للإدارة لغايات تنظيم العمل وتبسيط الاجراءات وضبط الكلف والنفقات. خريسات قالت في تصريح صحفي، ان المديرية ستتيح إصدار البطاقة من خلال تعبئة نموذج خاص على موقعها الإلكتروني، يتضمن كذلك دفع رسوم الاصدار إلكترونيا وتحديد مكان استلام البطاقة. وبينت أن مظلة التأمين الصحي المدني، شهدت توسعا في خدماتها لتشمل جميع فئات المجتمع المدني من خلال البرامج التأمينية المدعومة من الحكومة، أو البرامج الاختيارية مقابل دفع أقساط التأمين الصحي السنوية. وقالت الدكتورة خريسات، إن الإدارة صممت مسارا تأمينيا جديدا يضاف للتأمين الصحي المدني، يشمل التأمين الصحي الاجتماعي بالتزامن مع إعلان الحزمة التنفيذية الرابعة للبرنامج الاقتصادي الحكومي، بهدف التوسع في شريحة دعم الأسر للحصول على تأمين صحي مدني. اقرأ أيضاً : "المياه" تحوسب جميع خدماتها وتلغي "الورقي" ويتضمن المسار التأميني الجديد 4 برامج تأمينية اختيارية متفاوتة من حيث الأقساط والمنافع والشبكة الطبية المتاحة، على ان يتم الانتقال من البرامج الاختيارية إلى الإلزامية وصولا الى تأمين صحي شامل بحلول عام 2025. كما تشمل المسارات برنامجين للفئات محدودة الدخل، أحدهما مدعوم كليا تساهم الحكومة من خلاله بدفع الأقساط عن المشتركين بنسة 100 بالمئة في حال انطبقت عليهم شروط الاستحقاق التي سيتم الإعلان عنها لاحقا، وبرنامج آخر مدعوم جزئيا بنسب محددة للأسر التي لا يتجاوز دخلها الشهري 1000 دينار. وقالت ان المسار التأمين يتضمن ايضا، برنامجين اختياريين بمزايا أوسع وأقساط سنوية تتوافق وامكانيات المواطنين، فيما اكدت ان هذا المسار ساوى بين الأردنيين وأبناء الأردنيات في المعاملة واتاح الدعم الحكومي بشكل متكافىء لكليهما. وكشفت خريسات عن برامج تأمينية للمقيمن على أرض المملكة من الجنسيات كافة، سيتم إطلاقها مطلع العام المقبل. وقالت إن إدارة التأمين الصحي ستبدأ خلال شهر آذار المقبل باستقبال طلبات الاشتراك للراغبين بالحصول على تأمين صحي مدعوم من الحكومة، مبينة ان المتقدم سيخضع لدراسة اجتماعية من صندوق المعونة الوطنية لتحديد الدخل للتأكد من احقيته في الحصول على هذا النوع من التأمين. ولفتت إلى انه سيتم الاعلان في وقت لاحق عن موعد إصدار البطاقات الخاصة بهذا النوع من التأمين من خلال حملة إعلامية لهذه الغاية. وبينت أن المديرية اعلنت عن طرح عطاء لـ 59 حزمة تتضمن اجراءات طبية سيتم شراؤها من مستشفيات القطاع الخاص للمشمولين بالتأمين الصحي الحكومي، بهدف توفير خدمات صحية نوعية ذات جودة عالية لهم وبأسعار منافسة ستعلن في وقت لاحق، مبينة ان المديرية بصدد فرز الطلبات التي تقدمت لها بهذا الخصوص. وأوضحت انه تم اخيرا الاتفاق مع مبادرة شبكة حياة المعنية بالجلطات القلبية الحادة، بهدف تقديم خدمات طبية لجميع المؤمنين صحيا، في حال اصابتهم بالجلطات القلبية او احتشاء في عظلة القلب. وقالت ان الكلف المقدرة لعلاج المريض في الجلطات القلبية والتي تتراوح بين 6 إلى 10 آلاف دينار، انخفضت إلى 1800 دينار فقط ضمن المبادرة بحيث لا يتحمل المريض المؤمن الذي يحمل بطاقة تأمين صحي اي مبلغ منها.

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