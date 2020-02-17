بالفيديو.. العاهل الأردني ونجله ينظفان مياه العقبة

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فيديو لإطلاق نار في مدرسة فيديو لإطلاق نار في مدرسة سكاي نيوز عربية

محمد بن زايد والسيسي يشهدان فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي محمد بن زايد والسيسي يشهدان فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ Advertisements SD LO تخطي الإعلان العاهل الأردني ونجله ينظفان مياه العقبة سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي نفذ العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، برفقه ولي عهده الأمير الحسين حملة نظافة تحت مياه البحر الأحمر، الأحد، وذلك بهدف حماية البيئة والمحافظة على الثروة البحرية وحماية الشعاب المرجانية التي ينفرد بها خليج العقبة، إضافة إلى تشجيع سياحة الغوص. وأظهر مقطع فيديو مصور الملك عبدالله الثاني وولي العهد وهما يقومان بجمع مخلفات استقرت في أعماق خليج العقبة. وقالت الجمعية الملكية الأردنية لحماية البيئة البحرية: "نغوص في أعماق البحر لنحمي أجمل الكائنات البحرية والشعاب المرجانية النادرة، فخليج العقبة يتفرد بجمال بيئته البحرية وتنوعها وحمايتها واجب علينا جميعا". أخبار ذات صلة

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