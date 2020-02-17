شكرا لقرائتكم خبر عن "ربك لما يريد".. فلسطينى يصطاد سمكة تونة وزنها 45 كيلو جرام بشباك نايلون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاجئ صياد فلسطينى يدعى نضال الحوش، بكنز ثمين داخل شباكه حينما وجد سمكة تونة كبيرة الحجم وزنها 45 كيلو جرام، وهذا عندما ألقى شباكه الضعيفة فى عرض بحر مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وأبدى دهشته من تمكنه من اصطياد سمكة تونة ضخمة بشباك نايلون ضعيفة مخصصة لأسماك الغزلان فقط، مشيرا إلى أنه تعامل معها بحذر خوفا من انقطاع الشبكة وهروب السمكة التى اعتبرها كنز.



الصياد الفلسطيني صاحب الواقعة

ووفق ما نقلته صحيفة "الرؤية" الإماراتية، تعامل الصياد الفلسطينى نضال الحوش، مع السمكة بحذر لضعف الشباك وقوة التونة، حتى لا يضيع الكنز منه، وأوضح أن فريسته وقعت بشباكة على بعد 3 أميال بحرية، وهى مسافة من المستحيل تواجد أسماك التونة بها كونها تعيش بالمياه العميقة، مشيرًا إلى أن تواجدها مرتبط بوفرة أسماك العصافير "الطيار" وهى الطعام المفضل لدى العنيدة.



الصياد أمام فريسته

فيما قال رئيس اتحاد لجان الصيادين زكريا بكر، إن صيد أسماك التونة العنيدة من قبل صيادين كنز ثمين لندرتها وعيشها على بعد 20 ميلاً بحرياً.

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سمكة التونة العملاقة

وعاد صيادو غزة لممارسة مهام عملهم من جديد، بعد انتهاء المنخفض الجوى الذى تعرض له قطاع غزة لعدة أيام بسبب حالة الطقس السيء التى ضربت الكثير من المدن الفلسطينية والأردن، ومع العودة الصيادين لمزاولة مهام عملهم على الشواطئ تمكنوا من اصطياد 60 سمكة قرش على شواطئ قطاع غزة، وتناقلت صورة أسماك القرش وسائل الإعلام المحلية.

وأكد زكريا بكر منسق لجان الصيادين الفلسطينيين، أنه على الرغم من أن هذه الأسماك متوحشة ومفترسة للغاية إلا أن صيادى غزة تمكنوا من صيدها بخبرتهم الكبيرة رغم إمكانياتهم المتواضعة"، موضحاً أن وزن السمكة يبلغ من 40 إلى 100 كيلو جرام، وطولها يتراوح ما بين 70 إلى 150سم، ويصل سعر الواحدة إلى 10 دولارات.