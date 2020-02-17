شكرا لقرائتكم خبر عن صحة دبى تنفذ مشروع " البيت الأخضر" بمنشآتها الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأت هيئة الصحة بدبي تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع " البيت الأخضر " في كل من مراكز المزهر وند الحمر و البرشاء الصحي على أن يتم تنفيذ المراحل الأخرى في المستشفيات والمراكز الصحية الأخرى التابعة للهيئة وذلك ضمن مبادرات التنمية المستدامة والتطبيقات الخضراء التي تتبناها الهيئة في مختلف مستشفياتها ومراكزها الصحية .

وأكد يوسف محمد آل علي مدير إدارة سلامة وصحة البيئة المؤسسية بهيئة الصحة في دبي على أهمية هذا المشروع الذي سيعمل على تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة الجيدة والرفاه والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة والاستهلاك والإنتاج المسؤولان وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف من خلال دعم وإيجاد مدن ومجتمعات محلية مستدامة وتعزيز الصحة العامة لأفراد المجتمع .

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وقال إن المشاريع التي سيتم تنفيذها في المراكز الصحية ستساهم بشكل فاعل في زيادة الرقعة الخضراء في المنشآت الصحية التابعة للهيئة، ورفع جودة الهواء من خلال خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة نسبة الأوكسجين وتقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو نتيجة عملية التمثيل الضوئي وتقليل وترشيد استهلاك الماء والكهرباء بشكل اقتصادي ومستدام .

وأشار آل علي إلى أن هذا المشروع سيساهم في خفض درجات الحرارة، بالإضافة الى تشجيع ورفع وعي الموظفين وأفراد المجتمع لبرامج الإنتاج الزراعي والمحافظة على البيئة والتغذية الصحية، واستخدام المواد المستدامة في الزراعة من خلال أنظمة وتقنيات مستدامة ومواد معاد استخدامها.