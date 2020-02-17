الاتحاد الأوروبي يحذر من سوء الأوضاع الميدانية في ليبيا

بروكسل/ الخليج 365
قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، الإثنين، إن "الوضع الميداني في ليبيا سيء للغاية؛ رغم استمرار مسار برلين".
جاء ذلك في تصريح أدلى به بوريل، قبيل التئام مجلس العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وأكد المسؤول الأوروبي أن انقطاع صادرات النفط الليبية، قوّض اقتصاد البلاد.
وأضاف أن ليبيا تخسر 60 مليون دولار يوميا جراء عدم قدرتها على بيع النفط.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، استضافت العاصمة الألمانية برلين مؤتمرا بمشاركة 12 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية، كان من أبرز بنود بيانه الختامي، الذي دعا الى ضرورة الالتزام بوقفٍ لإطلاق النار وفق مبادرة تركية روسية منذ الـ 12 من الشهر المذكور، والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع.
والأربعاء الماضي، صادق مجلس الأمن على مشروع قرار بريطاني يدعو الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا ضمن نتائج مؤتمر برلين.
وحصل القرار، وهو برقم 2510، على موافقة 14 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15)، فيما امتنعت روسيا (تمتلك حق النقض) عن التصويت.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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