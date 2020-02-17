الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة فلسطيني بالضفة

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الخليج 365

قال الجيش الإسرائيلي إنه عثر على جثة فلسطيني، يشتبه فيه بتنفيذ عملية إطلاق نار على جندي إسرائيلي، في وقت سابق الشهر الجاري.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه للأناضول، " في ختام جهود عملياتية واستخبارية بذلتها قوات الأمن كافة وبعد أعمال تمشيط واسعة عثرت قوات الجيش على جثة يشتبه أنها تعود لمرتكب عملية إطلاق النار قرب دوليف(مستوطنة) في السادس من فبراير/ شباط، والتي أدت إلى إصابة جندي بجروح طفيفة".

ولم يكشف الجيش الإسرائيلي عن هوية الفلسطيني الذي تم العثور على جثته.

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وتقع مستوطنة " دوليف" قرب رام الله في وسط الضفة الغربية.

وأشار أدرعي، إلى أنه تم العثور على جثة الفلسطيني" في منطقة واعرة بوادي(مجرى مائي)، كما عثر بحوزتها على رشاش من نوع M16 ومسدس".

وقالت القناة الإسرائيلية (12)، إن عملية إطلاق النار وقعت قرب مستوطنة "دوليف" القريبة من محافظة رام الله أصيب على إثرها جندي بجروح طفيفة، وسط الضفة الغربية.

واعتبر هذا الهجوم الثالث، في غضون 24 ساعة، اعقبت الإعلان عن صفقة القرن المزعومة، بعد إصابة 12 جنديا بعملية دهس في القدس الغربية، وإصابة شرطي بعملية إطلاق نار في القدس الشرقية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.