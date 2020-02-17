الصحة التونسية: لا إصابات بكورونا في صفوف القادمين من الصين

تونس/مروى الساحلي/الخليج 365

أكدت وزيرة الصحة التونسية بالنيابة، سنية بالشيخ، الاثنين أن 10 مواطنين تم إجلاءهم من الصين عادوا إلى منازلهم بعد فترة الحجز الصحي دون تسجيل أي إصابة بفيروس "كورونا" في صفوفهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته بالشيخ بمقر الوزارة إثر انتهاء 15 يوما هي مدة المراقبة الصحية لعشرة أشخاص عادوا من الصين، وتم عزلهم في "الحجر الصحي".

وقالت بالشيخ إنه لم يتم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بين العائدين التونسيين من الصين.

وأضافت أن "كل المشتبه فيهم عادوا إلى منازلهم اليوم صباحا ويمارسون حياتهم بطريقة طبيعية."

وتابعت "هؤلاء الأشخاص تم إجلاءهم عبر طائرة عسكرية بمرافقة فريق طبي مختص في الأمن البيولوجي ليتم استقبالهم في مكان مخصص للحجر الصحي."

وأوضحت أنه "يوميا تتم مراقبة أكثر من 400 مسافر يصلون إلى تونس.

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ولفتت أن الإستراتيجية نفسها اتبعت في جميع المعابر الحدودية البرية والبحرية.

وفي الثالث من فبراير/ شباط الحالي نقلت طائرة عسكرية تونسية، من الجزائر 10 تونسيين قادمين من مدينة ووهان الصينية، مركز انتشار فيروس "كورونا الجديد".وارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 70 ألفا و548 في الصين، بينهم 10 آلاف و644 بحالة حرجة.

كما ارتفعت الإصابات في منطقة هونغ كونغ إلى 57 حالة، وفي منطقة ماكاو الإدارية الخاصة إلى 10 إصابات، و20 إصابة في تايوان.

وفيما يلي عدد الإصابات المعلنة خارج الصين:

اليابان 419 إصابة، سنغافورة 75 ، تايلاند 35 ، كوريا الجنوبية 30 ،ماليزيا 22 ، فيتنام 16، ألمانيا 16، الولايات المتحدة 15، أستراليا 14، فرنسا 12، بريطانيا 9، الإمارات 9، كندا 8، الفلبين 3، الهند 3، إيطاليا 3، وإصابتان في كل من روسيا، وإسبانيا، وإصابة واحدة في كل من بلجيكا، ونيبال، وسريلانكا، والسويد، وكمبوديا، وفنلندا، ومصر.



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