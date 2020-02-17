طلبة بيرزيت الفلسطينية ينددون بلقاء تطبيعي في رام الله

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

ندد مئات الطلبة الجامعيين، الإثنين، بما وصفوه "لقاءات تطبيعية" بين قيادات فلسطينية وإسرائيلية.

ورفع الطلبة خلال وقفة نظمت داخل حرم جامعة بير زيت شمال رام الله، لافتات منددة بلقاء عدد من القيادات الفلسطينية بينهم باسم خوري، عضو مجلس أمناء الجامعة، بشخصيات إسرائيلية في رام الله وتل أبيب.

وقال طارق خضير، ناشط طلابي، لوكالة الخليج 365، على هامش الوقفة، إن "الشعب الفلسطيني موحد في رفض التطبيع مع إسرائيل".

وأضاف "عملية السلام ماتت، وعلينا أن نعمل وفق هذا المبدأ، وعلى القيادات الفلسطينية أن تعي ذلك".

وفجر الإثنين، رشق مجهولون مطعما فلسطينيا بعبوات حارقة، عقب لقاء جمع قاضي قضاة فلسطين، محمود الهباش بوفد صحفي إسرائيلي.

وتتعالى أصوات الفلسطينيين على صعيد فردي ومؤسساتي مطالبين بمقاطعة إسرائيل سياسيا وأمنيًا، ووقف كل أشكال التطبيع.

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والأحد التقى "الهباش"، بوفد صحفي إسرائيلي في مطعم "كاسبر و جامبينز"، الواقع وسط رام الله، مما أثار سخطا فلسطينيا على مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا للقاء.

وسبق لقاء الهباش، مشاركة وفد فلسطيني ممثلا بوزراء سابقين، وأكاديميين في لقاء مع شخصيات إسرائيلية في تل أبيب، الجمعة الماضية، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.

وقال محمود الهباش، إن اللقاء الذي عقده مع مجموعة من الصحفيين الإسرائيليين، "جاء في إطار سعي القيادة الفلسطينية لمواجهة مؤامرة صفقة القرن".

ويناير الماضي، بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، برسالة خطية "حادة" إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هدد فيها بـ"كسر القواعد" وإلغاء التنسيق الأمني مع تل أبيب.

ونهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قرر المجلس المركزي الفلسطيني إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية كافة، تجاه اتفاقاتها مع إسرائيل.

وقرر المجلس تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.