انت الان تتابع بنك بوبيان نظم Hackathon للمشاركين في البرنامج الذي نظمته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع اي بي ام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

التويجري متوسطا المتدربين

أعلن بنك بوبيان عن تنظيمه مؤخراً Hackathon لمجموعة من الطلبة حديثي التخرج في مجال التكنولوجيا وذلك لدعم مهارات الابتكار والابداع لديهم وذلك ضمن البرنامج التدريبي الذي نظمته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع شركة IBM .

وصرح مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عادل الحماد أن البنك يمثل نموذجا ناجحا للابتكار والابداع سواء على مستوى القطاع المصرفي او الخاص مؤكداً التزامه الدائم بنشر ثقافة الاستثمار التكنولوجي بين الشباب الكويتي حديثي التخرج بما يسهم في تعزيز التطور والنمو في التكنولوجيا والابتكار لديهم .

وأوضح الحماد ان البنك قام باستضافة 20 طالب من حديثي التخرج على مدار 3 أيام متتالية حيث تم تشكيل مجموعة من الفرق المتنافسة لطرح فكرة التحدي بين المشاركين حيث قام التحدي حول إيجاد حل ابداعي بأقل الموارد والامكانيات المتاحة لاحدى المشكلات من ابتكار تطبيق يسهل حل تلك المشكلة خلال 48 ساعة فقط.

وتمت الاستعانة بمحاضرين على مستوى عالي من الخبرة والابداع في مجال الخدمات التكنولوجية بالاضافة الى اتاحة الفرصة لدى المشاركين من التواصل مع عدد من موظفي بوبيان لمشاركة خبراتهم العملية ليتمكن الشباب المشارك من الاستفادة من تلك الخبرات.

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وأكد الحماد ان تنظيم مثل هذه البرامج الابداعية يأتي في إطار حرص إدارة البنك على الارتقاء بمستوى مهارات فئة الشباب الكويتي مما ينعكس إيجابياً في صقل مهاراتهم لخدمة الوطن.

واختتم الحماد تصريحه بالتأكيد على أن العام الحالي سيشهد المزيد من المبادرات والبرامج التدريبية التي من شأنها التطوير وتنمية القدرات الإبداعية سواء للموظفين او الشباب سعياً من إدارة البنك إلى اكتشاف المزيد من الموهوبين .

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد تعاقدت منذ عام 2009 مع شركة IBM لتنظيم هذا البرنامج التدريبي لتأهيل الطلبة الكويتيين حديثي التخرج في مجال نظم وتقنية المعلومات على أحدث المناهج التدريبية المقدمة من قبلهم طبقا لمنهج WDS الذي يتكون من مجموعة من المسارات المختلفة يتم خلالها تطوير مهارات المتدرب وتأهيله للحصول على شهادة معتمدة حيث تم تصميم المنهج التدريببي للبرنامج بطريقة تتيح إمكانية نقل المعرفة والمهارات لوظيفة في مجال نظم وتقنية المعلومات بسهولة ويسر.